Ilustrační FOTO - Pixabay

Lékaři bez hranic vyzývají bohaté státy

Světovou obchodní organizaci (WTO) čekají další kola rozhovorů o návrhu Jihoafrické republiky a Indie, na jehož základě by se farmaceutické společnosti měly během pandemie zřeknout monopolu na výrobu léků, vakcín a diagnostických nástrojů nutných k léčbě onemocnění COVID-19.

Organizace Lékaři bez hranic v této souvislosti vyzývá bohaté země, které návrhu oponují, aby ho neblokovaly a nezničily tím jeho potenciál zachránit ve zbytku světa miliardy životů!

Po celém světě totiž i nadále roste počet nakažených nemocí COVID-19. Čas běží a státy musí dosáhnout schválení tohoto návrhu.

To se zatím nedaří. Návrh Indie a JAR na zřeknutí se patentů totiž 4. února zablokovaly bohaté státy, EU nevyjímaje. Podle nich by to prý potlačilo motivaci farmaceutických firem k inovaci a výzkumu.

»Jsme v bodě, kdy se setkáváme s tvrdou realitou. Na jedné straně jsou tady ti, kteří jsou v této pandemii vybaveni, na druhé ti, kteří nejsou. Státy by měly okamžitě najít řešení k odstranění této nespravedlnosti,« říká lékař Sidney Wong, výkonný spoluředitel Kampaně za dostupnost léků organizace Lékaři bez hranic. »Máme jasný vzkaz pro vlády, které se staví proti průlomovému návrhu na zřeknutí se monopolu: prosíme, nebraňte mu. Nemáme všichni rovné příležitosti, takže i když takový návrh nepotřebujete nebo s ním nesouhlasíte, nebraňte jiným zemím, aby z něj měly prospěch a ochránily své občany. Tato pandemie neskončí, dokud neskončí opravdu pro všechny.«

Cílem návrhu na zřeknutí se duševního vlastnictví je umožnit zemím rozhodnout se, že nebudou vymáhat, uplatňovat nebo zavádět patenty a jiná výlučná práva, která by mohla bránit výrobě nebo dodávkám zdravotnických prostředků nutných k léčbě onemocnění COVID-19, dokud nebude dosaženo celosvětové kolektivní imunity. Pokud by byl tento návrh přijat, vyslal by potenciálním výrobcům zásadní signál, že mohou začít produkovat léky, vakcíny a diagnostické nástroje pro léčbu COVID-19 bez obav, že je zastaví patenty nebo jiné monopolní výhody.

Návrh nyní oficiálně podporují státy eSwatini, Keňa, Mosambik, Pákistán, Mongolsko, Venezuela, Bolívie a Egypt. Skupina členů WTO, včetně EU, Velké Británie, USA, Japonska, Švýcarska a Austrálie, mu však nadále pohříchu oponuje.

Nerozdělovat svět

»S nástupem nových kmenů onemocnění COVID-19 dnes mnoho zemí v Africe bojuje s rychle se šířící vlnou nemoci a přetíženým zdravotnickým systémem,« říká lékařka Khosi Mavuso, zástupkyně Lékařů bez hranic v Jihoafrické republice. »Obáváme se, že bez univerzálního, dostupného a spravedlivého přístupu ke zdravotnickým nástrojům bude pandemie trvat déle a nebude mít dopad jen na lidi s COVID-19, ale i na schopnost zdravotnických systémů zajistit očkování, péči a léčbu jiných nemocí. To povede k více úmrtím a většímu utrpení. Je naprosto jasné, že tato výzva ke zřeknutí se monopolu se snaží upřednostnit lidské životy před soukromými zisky. Voláme po tom, aby státy urychleně jednaly a návrh převedly do praxe.«

Potřeba zajistit po celém světě volný přístup k lékům, diagnostickým nástrojům a vakcínám nutným pro boj s onemocněním COVID-19, právo vyrábět je a dodávat, byla skloňována od začátku pandemie. Navzdory snahám a prohlášením některých hlav států, aby se tyto produkty považovaly za »globální veřejné zboží«, se v tomto ohledu velkého pokroku zatím nepodařilo dosáhnout. Farmaceutické společnosti například nadále podepisují tajné dvoustranné obchodní licence a kupní smlouvy, které maří přístup zranitelných a opomíjených obyvatel mnoha rozvojových zemí k nástrojům pro boj proti COVID-19.

Farmaceutické společnosti vidí jen zisk

»Farmaceutické společnosti vždy využívaly patenty jako nástroj obchodní strategie – k zablokování konkurence, zachování monopolního postavení a udržení vysokých cen. To byl jejich jediný zájem,« pojmenovala trpká fakta Leena Menghaney, vedoucí Kampaně za dostupnost léků v jižní Asii. »V době zuřící pandemie musí země, které tradičně farmaceutické společnosti podporovaly, přestat jejich obchodní zájmy chránit. Vyzýváme státy, které se staví proti tomuto klíčovému návrhu, aby přestaly používat zdržovací taktiku a místo toho prokázaly solidaritu se zbytkem světa tím, že tento krok nezablokují. Hodiny tikají a v sázce je příliš mnoho životů.«

(za)