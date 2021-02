Ilustrační FOTO - Pixabay

Neshoda na pětitýdenní dovolené

Sněmovní sociální výbor se neshodl na tom, jestli by od ledna příštího roku měli mít v ČR všichni zaměstnanci nárok na minimálně pět týdnů dovolené. Novelu KSČM na uzákonění pětitýdenního volna poslal dolní komoře k rozhodnutí bez stanoviska. V ČR je podle zákona nárok na čtyři týdny dovolené.

Novelu začala Sněmovna projednávat koncem května 2019. Hospodářský a sociální výbor doporučovaly zamítnutí. Poslanci měli rozhodovat v prosinci, kodex ale vrátili zpátky k projednání. Koncem ledna předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o další podpoře vlády řekl, že KSČM a ANO mají na pěti týdnech volna shodu.

Podle komunistické novely by nárok na pětitýdenní volno měl být od ledna 2022. Návrh navazuje i na loňské úpravy kodexu, kde se změnil od letoška výpočet dovolené. Odbory dlouhodobě prodloužení zákonného volna o týden podporují, zástupci zaměstnavatelů jsou proti.

»Je dobře známo, že paní ministryně (práce Jana Maláčová z ČSSD) opakovaně vyjádřila záměru podporu. Nicméně na druhou stranu opakovaně zástupci zaměstnavatelů vyjádřili nesouhlasné stanovisko. Pro ministerstvo práce je souhlas všech sociálních partnerů nesmírně důležitý. Není-li shoda na obou stranách, tak ministerstvo zaujímá neutrální stanovisko,« řekla náměstkyně ministerstva práce pro legislativu Dana Roučková.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová byla ze stanoviska ministerstva zklamaná. »Paní ministryně se nově zaštituje tím, že sociální partneři nejsou jednotní, přitom do této doby ho vždy podporovala,« řekla našemu listu. Nicméně to, že výbor na rozdíl od posledního jednání nepřijal zamítavé stanovisko, označila za posun. »Jsme rádi, že se to stanovisko tímto směrem změnilo,« dodala Aulická.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová.

Nepochopila však, proč výbor nepřijal stanovisko ani k pozměňovacímu návrhu, který se týkal posunutí termínu účinnosti na leden příštího roku. »Vycházelo to ze současné situace, abychom nezatěžovali ekonomiku, ale i v návaznosti na projednávanou legislativu,« uvedla poslankyně. Norma se bude schvalovat zřejmě na březnové schůzi, jak se k ní Sněmovna postaví, Aulická nechtěla předjímat.

Návrh novely ponechává zaměstnavatelům možnost volno ještě prodloužit. Nezmění ani délku dovolené učitelů a akademiků z vysokých škol, která je osm týdnů.

Vyšší přídavky i pro víc dětí

Výbor doporučil schválit vládní předlohu na navýšení přídavků na děti a vyplácení této dávky více rodinám. Od dubna by dávka měla vzrůst o 26 procent a nově by ji měly dostávat rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Dosud je to 2,7násobek minima. Přídavek by tak pobíralo místo 240 000 asi 490 000 dětí.

Přídavky nyní činí pro děti do šesti let 500 korun, pro děti od šesti do 15 let 610 korun a pro studenty od 15 do 26 let 700 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle novely by se nově mělo podle věku dítěte poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak zase bylo o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.

Lidovci navrhovali, aby se místo rozšíření okruhu příjemců zvedlo daňové zvýhodnění na děti. Návrhy neuspěly. Podle Olgy Richterové (Piráti) lidé s nízkými příjmy daňovou podporu nevyčerpají a účinnější jsou pro ně dávky.

Podle komunistů by podpora měla směřovat hlavně do rodin lidí, kteří pracují. »S valorizací souhlasíme. Při poslední novelizaci se ukazovalo, že navýšení je pro rodiny, kde někdo pracuje. Při všech výjimkách to tak není. Dostává to 90 procent klientů úřadu práce. Vnímáme, že pro pracující rodiny by bylo vhodnější zvýšení slevy na dani,« řekla Aulická.

Výbor podpořil úpravu z dílny KDU-ČSL kvůli letošní navýšené slevě na poplatníka. Souhlasil také s návrhy Aleše Juchelky (ANO), aby se výdělek ze studentské praxe či brigády nezapočítával do posuzovaného příjmu a rodina kvůli tomu o dávky nepřišla.

(jad)