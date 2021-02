Ilustrační FOTO - Pixabay

Stihnou Japonci očkování do olympiády?

Japonsko zahájilo očkování proti nemoci COVID-19, informovaly zahraniční agentury. Na úspěchu japonské vakcinace do značné míry závisejí již jednou odložené olympijské hry v Tokiu.

Do jejich plánovaného začátku v červenci v tuto chvíli zbývá méně než půl roku. Japonská vláda v neděli schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, kterou se v mnoha jiných zemích očkuje již od prosince loňského roku. Japonsko zůstalo v očkování pozadu poté, co výrobce požádalo, aby provedl nad rámec dřívějších klinických testů výzkumy přímo s účastí Japonců. Japonští představitelé tvrdí, že bylo potřeba reagovat na obavy mnoha obyvatel, kteří mají k vakcíně nízkou důvěru.

Japonský očkovací program má nyní napjatý časový rámec. Největší obavy budí dovoz vakcíny kvůli problémům s dodávkami a omezeními v Evropě, kde se mnohé očkovací preparáty vyrábějí, napsala agentura AP. Japonsko podepsalo smlouvy na dodávky celkem 314 milionů dávek vakcín od výrobců Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna. Toto množství je dostatečné pro naočkování 157 milionů osob.

První vakcíny dorazily do tokijské nemocnice v úterý. V první dodávce je dostatek dávek pro 40 000 lékařů a zdravotních sester ze stovky vybraných nemocnic po celé zemi, uvedl japonský ministr pro reformu státní správy Taró Kóno. V březnu pak má začít očkování dalších více než tří milionů pracovníků ve zdravotnictví, v dubnu má odstartovat vakcinace 36 milionů lidí starších 65 let. Po nich budou následovat lidé se zdravotními problémy a pečovatelé v domech pro seniory a dalších zařízeních. Koncem června by se pak mělo dostat na zbytek japonské populace. To ovšem jen v případě, že všechno půjde hladce, že vakcíny budou dodávány včas. I tak je termín napjatý a 80 % obyvatel nevěří, že se do olympiády podaří očkovací program naplnit, japonská populace čítá 125 milionů lidí. Týchž 80 % Japonců se domnívá, že by olympiáda měla být i podruhé odložena. V praxi by to asi znamenalo konec tokijských her.

