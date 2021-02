Přes veškerá omezení to bez řidičů nejde

Poslední měsíce se jedním z klíčových témat stala práce z domova, přesun práce do online prostředí, ale i přerušení činnosti mnohých provozoven. Neměli bychom ale zapomínat na ty, kteří svou činnost musejí vykonávat stejně jako v době před pandemií COVID-19. Přitom jejich pracovní podmínky se s ohledem na vnější okolnosti značně změnily. Jednou z těchto profesí jsou řidiči kamionů a rozvozových vozidel.

Diskriminace a nevraživost

Již v loňské dotazníkové studii Já a COVID-19 věnující se dopadům koronavirové krize na společnost její autor Michal Pitoňák některé nálady obyvatel označil za morální paniku. Nevraživosti lidí čelí pendleři, řidiči kamionů, ale i Pražáci nebo zdravotníci. »Jakákoliv nemoc, které jsme vystaveni a které neumíme čelit, vyvolává silné iracionální emoční reakce, říkám tomu morální panika,« vysvětlil autor studie, kterou připravil spolek Queer Geography ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Studie mapuje dopady současné pandemie nového koronaviru na naše zdraví a naše životy. O morální panice se mluvilo už v 80. letech v souvislosti s rozšířením nemoci AIDS. Pitoňáka překvapilo, jak širokou paletu diskriminačních zkušeností současná situace přinesla.

Pocit diskriminace, který nějak souvisel s probíhající pandemií, zažilo ve dvou týdnech před vyplněním dotazníku v různých situacích 11 procent respondentů. Nešlo přitom primárně o lidi nakažené koronavirem. »Identifikovali jsme několik skupin lidí, kteří jsou nevraživosti a diskriminaci nyní vystaveni častěji, například pendleři, řidiči kamionů či lidé, kteří se vrátili z lyžařské dovolené v Itálii,« řekl výzkumník.

Své o tom vědí také tzv. Pražáci – jejich cesty na chaty a chalupy na venkově místní někdy komentovali negativně a považovali je za »prašivé«. Navzdory skutečnosti, že o zdravotnících se mluví zejména jako o hrdinech v první linii, i oni sami ve svém okolí zažili někdy překvapivý distanc, jak vyplývá ze studie…

Z domova nelze!

Ale zpět k řidičům. Ti nemohou vykonávat svou práci z domova, ale musejí usedat za volanty svých vozidel a vydávat se na cesty bez ohledu na karanténní omezení. Řidiči kamionů přitom v posledních měsících přišli o pohodlné zázemí, které jim na cestách poskytují čerpací stanice a motoresty. Mohou zde sice nakoupit základní potřeby a potraviny, ale jinak jsou nyní odkázáni jen na to, co jim poskytuje kabina vozidla, v níž tak musí trávit mnohem víc času. Při své práci ale i v místech povinných přestávek přitom musí splňovat vysoké nároky na osobní ochranu a hygienu.

Třeba společnost Geis se i v současném složitém období snaží vytvořit optimální podmínky pro všechny pracovníky. Týká se to zejména těch, jejichž činnost nelze přenést do online světa a vykonávat ji z domova. »Společnost Geis klade velký důraz na to, že je potřeba dodržovat veškerá karanténní opatření, tedy nejen všude nosit roušky, ale také pravidelně dezinfikovat prostory kabin vozidel,« říká marketingová manažerka Geis CZ Kristýna Copková.

Alespoň částečnou úlevu řidičům přinesl přesun části administrativy do online prostředí. Dodavatelé i odběratelé omezili osobní kontakty na minimum, aby se snížilo riziko možného přenosu nákazy, takže už často nepřichází v úvahu návštěva řidiče ve skladu klienta. Pro splnění karanténních opatření byly omezeny vstupy i ve skladech Geis, více se využívají výdejová okénka pro komunikaci, což si vyžádalo i instalaci ochranných plexiskel a patřičné úpravy komunikačních zón pro nezbytná setkání s cizími lidmi.

V rámci organizačních opatření se zjednodušila možnost zůstat doma i bez návštěvy lékaře v případě podezření z nastupující nemoci – stačí zavolat, že se zaměstnanec necítí dobře. V případech, kdy je řidiči nařízena karanténa, není možné dělat nic víc, než jako když nastoupí na nemocenskou, tedy operativně měnit směny a obsazení tras.

Pravidelná školení odložena

Oblastí, kterou kromě fyzického vyzvedávání a doručování zásilek nelze přesunout do online světa, jsou také předepsaná pravidelná školení pro řidiče z povolání. Odborní školitelé nemohou zabezpečit zkoušku řidičů online. Hlavním důvodem je riziko z neprokázání znalostí, neboť není možná kontrola, zda řidiči v průběhu zkoušky nevyužívají nepovolené podklady. Tato školení jsou jako prokázání odborných znalostí důležitá především kvůli bezpečnosti. V současné době jsou nicméně kvůli stavu nouze odložena a řidičům, kterých se to týká, zatím nadále platí původní potvrzení o školení.

Zavírání a znovuotevírání různých provozů působí problémy při operativním řízení a plánovaní potřebných kapacit. Uzavření prodejen znamená, že část rozvozových tras má výrazně méně zboží. Tuto situaci kompenzuje růst objemu e-commerce. Ne všichni obchodníci ale internetový prodej využívají nebo mohou využívat.

»Současná protiepidemická opatření mají vliv i na zaměstnávání zahraničních pracovníků. Situace pro agenturní zaměstnance se už stabilizovala. Na jaře ovšem přinášela výhodu krátkodobá víza, protože je stát automaticky prodlužoval. To bylo důležitým přínosem zejména s ohledem na kvalitu pracovníků, kteří se nemuseli tak často střídat. Po Novém roce už ale museli odjet. Problém nastává při operativní potřebě navyšování pracovníků. Jejich dostupnost nyní není flexibilní, protože se kvůli nařízením jednotlivých států nemohou dostat přes hranice,« doplnila HR manažerka Geis CZ Jaroslava Šindelářová.

Řidiči nemohou tušit, co je kde čeká

Otázky Haló novin pro řidičku kamionu Annu Vaculíkovou

Setkala jste se osobně nebo zprostředkovaně kvůli tomuto povolání v době koronavirové s diskriminací či nevraživostí?

Co se týká nevraživosti lidí vůči řidičům kamionů, tak ta je neustále, ať je doba koronavirová, nebo není. Záleží, co je myšleno pojmem diskriminace, jelikož každý si toto slovo může vyložit úplně jinak. Ale jestli se tady budeme bavit o tom, co musíme nebo nemusíme, tak to máme stejné jako každý jiný. Musíme nosit roušky či respirátory, většinou jsou prostory například při nahlašování nakládek či vykládek rozdělené tak, aby u vrátného či jiné pověřené osoby z dané firmy byl pouze jeden řidič a při větším počtu řidičů se pak čeká venku v náležitých rozestupech.

Co si tak zhruba vzpomínám, situace při první vlně, kdy na mnoha čerpacích stanicích zkrátka zavřeli toalety a sprchy, a řidiči tak opravdu neměli kam, což bylo poměrně nepříjemné, se naštěstí v průběhu času zlepšila.

Co řidiče kamionů nyní trápí nejvíc?

Neřekla bych, že přímo trápí, ale poněkud znejišťuje: když řidiči vyjíždějí například v neděli večer nebo v pondělí ráno a mají být mimo domov déle než den (toto se týká především řidičů na mezinárodce), tak nikdy nevědí, jestli vůbec budou moci v klidu přijet na konci své práce domů za svojí rodinou, a nikdy nemohou tušit, co si kdo kde ustanoví za pravidla a co je kde čeká…

Ale samozřejmě je to jen můj názor, nemohu mluvit za všechny řidiče kamionů, jelikož tuto situaci každý vnímá úplně jinak.

Můžete porovnat situaci v různých zemích?

Situaci u nás popisovat nějak extra nemusím, jelikož všichni vidíme, jak to zde funguje. Podle mých zkušeností v zahraničí tedy:

Rakousko – Nejdříve jsme projížděli přes hranice bez kontrol, ale po čase se zavedly ze strany Rakouska hraniční kontroly. Policisté nám kontrolují občanské průkazy a ptají se, kam jezdíme, občas roztáhnou i váhy, ale to je už o něčem jiném. Při první takové kontrole jsme měli problém, jelikož jezdím se svým partnerem a zrovna jsem neřídila a seděla na místě spolujezdce. Ptali se, co jsem zač a zhruba 10 minut jsme jim vysvětlovali, že jsem řidič, žádný turista, že máme v tachografu dvě karty, ne jen jednu, a že jedeme nakládat do Kremsu. Policisty obměkčil až pohled na můj řidičský průkaz, tak nás nechali pokračovat v cestě.

V jedné z firem, kam jsme jeli vykládat, nás překvapil hned u vjezdu vrátný, že pokud nemáme test na koronavirus, nepustí nás dovnitř. Po nevěřícném výrazu nám řekl, že když test nemáme, tak máme kamion odstavit na přiděleném parkovišti a jít pěšky o 20 metrů dál, kde si necháme test zdarma udělat. Po příchodu na dané místo jsme dostali respirátory FFP2 a byli jsme usazeni do velké místnosti, kde nám bylo vysvětleno, jak si máme test provést. Dostali jsme tyčinku a po rysku, kterou nám ukázali, jsme ji museli zavést do nosu a předat osobě, která dále pokračovala ve zpracování odebraného vzorku. Během 15 minut jsme byli venku a mohli jít pracovat. Mimo jiné tam byl personál velmi hodný, ochotný a snaživý, což nás mile překvapilo. Tento negativní test nám platil po dobu 48 hodin.

Nyní v Rakousku musíme mít tam, kam jezdíme, v kanceláři respirátory FFP2, ale jinak většinou stačí obyčejná rouška nebo šátek.

Německo – Nevím a pořádně ani nerozumím, jak je to v Německu nyní, ale před 14 dny nám stačila obyčejná rouška, na hranicích nás nikdo neuháněl, a dokonce jsme se najedli v restauraci na autohofu, což nás mile překvapilo a potěšilo.

Slovensko – Tam jsem taky nepostřehla nějaký větší problém, tak jako jinde musely být roušky, a kontroly na hranicích byly jako jindy úplně běžné. Když kontrola, tak spíše co řidič veze, kolik to váží a další věci související s přepravou.

Maďarsko – Jelikož my jezdíme do Maďarska vykládat a stíháme většinou za jeden den otočit danou trasu, tak se nás toto netýká, ale ti, co přes Maďarsko pouze projíždějí, mají nálepku TRANSIT, kterou dostávají všichni kamioňáci, co projedou přes hranice. K nálepce také všichni dostanou mapu, která souvisí s tou nálepkou a je na ní přesně vyznačeno, kde mohou zastavit a udělat si pauzu. V případě odstavení kamionu na nevyznačeném parkovišti na dané mapě tohle policejní kontrola postihuje.

Co ze zážitků kolegů byste nechtěla nikdy zažít?

Samozřejmě si většinou každý, minimálně kamioňák, vzpomene na situaci, která se stala kolem Vánoc v Británii, kdy Francouzi kompletně uzavřeli hranice a kamioňáci se nedostali na Vánoce domů. Nikdo z řidičů kamionů tuto situaci s odstupem času nechce více komentovat, ale co mi s jistotou jeden kamioňák řekl – že brát si lidi jako rukojmí, je ta největší prasárna, jakou mohl kdo udělat!

Zbyšek KUPSKÝ