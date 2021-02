Barmské demonstrace stále početnější

Barmští demonstranti pomocí zaparkovaných aut zablokovali ulice Rangúnu, aby tak v největším městě Barmy znemožnili pohyb armádních sil.

Protestují proti převratu z 1. února, při němž armáda svrhla zvolenou vládu premiérky Do Aun Schan Su Ťij. Do demonstrací po celé zemi se znovu zapojily desítky tisíc lidí; podle agentury AP byly protestní akce vůbec nejpočetnější od puče.

Premiérka Do Aun Schan Su Ťij. FOTO - Wikimedia commons

Zpravodajský server BBC News uvedl, že k blokádě ulic v Rangúnu se přidali i někteří řidiči autobusů městské hromadné dopravy, které byly vidět stojící uprostřed křižovatek.

Demonstranti odmítají tvrzení armády, že naprostá většina občanů Barmy změnu režimu vítá. Armádní mluvčí Zo Min Tchun na úterní tiskové konferenci prohlásil, že 40 z 53 milionů obyvatel Barmy vojenský převrat podporuje. »Ukazujeme tady, že nepatříme k těm 40 milionům,« prohlásil před desítkami tisíc demonstrantů shromážděných před pagodou Sule v Rangúnu Sithu Maun, člen svržené Národní ligy pro demokracii (NLD). Armáda se podle demonstrantů vyvyšuje nad zákony, když se pasuje do role jejich kontrolora. Nemá na to právo, tvrdí demonstranti. Naopak sama zákonům podléhá, ať se jí to líbí, nebo ne.

Mluvčí armády rovněž v úterý slíbil, že vojenská vláda nezůstane dlouho u moci a uspořádá volby, odpůrci junty jsou ale k těmto ujištěním skeptičtí. Armáda puč zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách, v nichž zvítězila NLD. Kandidáti armády odešli z těchto voleb poraženi, a to je nejspíš důvod současného puče. Tvrzení o souhlasu Barmánců s pučem se ve světle volebních výsledků jeví nepravděpodobné.

Desítky tisíc lidí byly podle agentury Reuters vidět i v ulicích druhého největšího města Mandalaje, kde někteří z demonstrantů zablokovali hlavní železniční spojení, a tisíce lidí pochodovaly metropolí Neipyijtem.

Zvláštní zpravodaj OSN pro Barmu Tom Andrews vyjádřil znepokojení nad zprávami o přesunu vojáků do Rangúnu. »Takovéto přesuny v minulosti předcházely zabíjení, mizení lidí a masovému zatýkání,« uvedl v úterním prohlášení.

(čtk)