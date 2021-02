Mrazy a elektřina

Již několik let jsme nezažili příliš mrazivou zimu se sněhem i v nižších polohách. Po teplém lednu nám únor přinesl sněhovou pokrývku, z které měli radost hlavně děti a sportovci milující zimní sporty. Bylo to zpestření nudných dnů trávených v karanténě. Vedle sněhové nadílky přišel i mráz a teploty se zhouply hluboko pod nulu. To ovšem prověřilo naši připravenost na zimu. Stoupla spotřeba elektrické energie, plynu i fosilních paliv. V naší zemi se to více méně nijak neprojevilo, ale některé státy začaly mít problémy. Naše energetická soustava zachraňovala Rakousko před výpadky dodávek elektřiny. Velké problémy mělo Švédsko, které loni odstavilo jadernou elektrárnu.

V této situaci se mi zdá, že prosazování útlumu jaderných a uhelných elektráren, jak to požaduje EU, je velmi riskantní. Nemůžeme se přeci spoléhat jen na vítr, slunce a vodu, když výroba z těchto zdrojů se nedá zcela regulovat a ovlivňovat tak, aby dodávaly energii, když ji právě potřebujeme. Jak je mnohé z toho, co takzvaní ekologové prosazují pro nás, ale i pro planetu přínosné? Nehledí se na některá opatření jen z úzkého úhlu zjednodušeného pohledu?

Je potřeba udržet různé zdroje výroby elektrické energie, proto KSČM prosazuje dostavbu našich jaderných elektráren.

Dalším nejistým trendem je prosazování elektromobilů. Jejich náročnost na výrobu, suroviny (lithium do baterií), malá dojezdnost, vysoká cena, velké náklady na výrobu elektřiny a ztráty při jejím přenosu, to vše má být ekologické? Jak dopadnou elektromobily v energetické krizi, když dnes by neměli Švédové doma ani luxovat, natož nabíjet auta?

Velkým mrháním je také takzvaná těžba bitcoinu. Abyste získali virtuální kryptoměnu, musíte použít vysoce výkonný počítač s velkou spotřebou elektřiny. Na jeden bitcoin se spotřebuje dvakrát více energie než na těžbu zlata. Je to takzvané »virtuální zlato«. Na těžbu virtuální měny potřebují »zlatokopové« za rok tolik energie, jako je roční spotřeba menšího státu, např. České republiky.

Na co to mrháme přírodními zdroji? Jen pár spekulantů se na tom obohatí. Vždyť tato měna ani neslouží k nějakým platbám, ale pouze ke spekulativnímu nakládání.

Doufejme, že nás příroda poučí, jak se šetrně chovat, abychom tu mohli v pohodě žít i za mnoho let. Musíme si vážit všeho, co nám planeta nabízí a s rozmyslem těchto zdrojů využívat.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM