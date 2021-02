O skialpinistech a »svobodě«

Počátkem týdne opět jeden skialpinista obětoval svůj život adrenalinové vášni. Nebo spíš »vášni někoho jiného«, v tomto případě svého otce. Tento podivný sport, já už bych ho ani nezařazoval mezi sporty, protože hazardérství není a nemůže být sportem, není levnou záležitostí. Je třeba mít jiné lyže, jinou výbavu než obvyklý milovník lyžování. A vše nepoměrně dražší. Teprve pak se může vrhnout do své dávky adrenalinu. Takže ne každý se může zařadit mezi skialpinisty.

Navíc příroda jejich jízdami často v chráněném terénu, kde se lyžovat nesmí, trpí, ale kdo se bude ohlížet na přírodu, když může ukázat, jaký je hrdina?

V ono pondělí se otec se sedmnáctiletým synem vydali »na túru«. Do míst, které hrozí lavinami. A skutečně, lavinu vyvolali a oba pod ní zůstali. Tým záchranářů vyprostil otce, syna hledal dlouho pod přívalem sněhu. Našel ho, ač byl dosti hluboko pod sněhovou vrstvou. Život mu však na rozdíl od otce ani ti nejlepší záchranáři vrátit neuměli. Otcův hazard a furiantství se nevyplnilo. V této zimě se podobný risk nestal poprvé. Proto se musím zeptat, kam až jistá skupina movitých lidí chce zajít, aby projevila svou nadřazenost? A zeptal se někdy někdo z nich, kolika lidem, kteří je pak zachraňovali, zkomplikovali život a kolik to stálo peněz? A zda právě to, jak se chovají, je ještě projevem svobody, či naopak ukázkou spíše svévole a nadřazenosti?

Tento případ se mně promítl i do některých pořadů České televize. Poslední diskuse Václava Moravce s vybranými osobnostmi mně to jen podtrhla. Šlo v ní o občanskou neposlušnost v době pandemie, která trvá dlouho a narušuje styl života či přímo »život sám«. Ale nejde jen o tento pořad. Až příliš často právě na »veřejnoprávní« jsme mohli zaslechnout zpochybnění přijatých opatření a v podstatě glorifikaci těch, kteří ji porušují. A právě ti porušující se chovají jako oni dva zmínění skialpinisté. Neriskují však svůj život, alespoň si to myslí, ale jen pokutu, bude-li dost policistů, kteří by jim ji dali.

Ale právě v tom se mýlí. Svůj život možná zachovají a třeba ani neonemocní, ale virus se bude šířit ještě rychleji dál a zasáhne jiné, kteří nejsou tak odolní, jsou třeba nemocní a patří do více ohrožených věkových skupin. A opět mohu položit stejnou otázku: Kolik dalších životů tak oni »občansky neposlušní« ohrozí, kolik lidí kvůli nedodržování základních pravidel už muselo zemřít, aby oni měli svou demokracii a svobodu?

Milan ŠPÁS