Utopie?

Tedy na rovinu, ze současné doby jsem vcelku rozčarován. Jako samozřejmě mnozí z vás. A nemluvím rozhodně o nemoci COVID-19, před kterou je třeba mít se z pochopitelných důvodů na pozoru, ale spíš o tom, co opatření pod jeho záminkou konaná mohou způsobit. Jak kdosi napsal: Svět už nikdy nebude jako dřív…

Z dětství mi utkvěl v hlavě jeden díl Star Treku, tedy sci-fi seriálu, který mám i dnes (tedy ty starší díly) rád. Už si přesně nepamatuji, o kterou sérii se jednalo, ale šlo tam o to, že posádka narazila na společnost, kde byla prakticky k dokonalosti dovedena bezpečnost obyvatel. Přesněji, každý člověk byl neustále monitorován a v případě, že se dostal do potíží, ať už ze strany kriminálních živlů, či především kvůli zdravotním potížím, protože kriminalita tímto prakticky neexistovala, okamžitě se dočkal od moudrých státních orgánů pomoci. »Ke štěstí« jen stačilo, že člověk byl neustále hlídán jakýmsi osobním monitorem, který snímal jeho zdravotní stav a myslím, že i natáčel vše, co dotyčný zrovna vidí. Tehdy mi to přišlo jako něco úžasného. Kdo by to přeci nechtěl? Když jste slušní, je o vás vždy postaráno… Prostě utopie.

Opravdu jsem tehdy nečekal, že se mílovými kroky k tomuto schématu blíží i naše společnost. Nic tomu nenasvědčovalo, ale v dětské naivitě jsem si rozhodně něco podobného přál. No a netrvalo to tak dlouho, a skoro se mi sen vyplňuje. Stačila na to asi příliš velká svoboda a volně šiřitelné informace z různých zdrojů (co se nehodí do krámu), aby bylo něco takového potřeba. Jo, tedy vlastně asi i ta pandemie, jíž jsou nová opatření nutná zaštítit.

Na rovinu, osobně se mi prostě nelíbí věci, co jsou ve hře a co by si někteří přáli. A teď opravdu nemyslím třeba jenom možnost volného pohybu pouze s platným očkovacím pasem či povinnou aplikací v mobilu na trasování. Ale třeba i omezení možnosti projevu v případě jiného názoru na situaci. Když jsme u toho, tak třeba se zapojením armády, která dávno není naše, ale »spojenců«, s novými drahými hračkami na »zjišťování nálad ve společnosti« a sledování »nepohodlných« také nesouhlasím. Ale to si samozřejmě už vymýšlím, to by přeci ve hře být nemohlo.

Jak koluje po různých sociálních sítích, a je to za mě osobně krásná věta: Vláda potřebuje nouzový stav ne proto, aby se situace zlepšila, ale proto, aby se náhodou neukázalo, že se to bez nouzového stavu nezhoršuje. Mimochodem, i v onom výše zmíněném sci-fi se to zvrtlo. A tam byla společnost prakticky dokonalá a lidé uvědomělí. Tedy něco, k čemu my máme opravdu hodně daleko.

Tomáš CINKA