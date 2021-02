Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

OKD uzavře doly Darkov a Důl ČSA

Společnost OKD příští týden na Karvinsku ukončí provoz ve dvou dolech. V úterý 23. února vyvezou horníci symbolický poslední vozík z Dolu Darkov a v sobotu 27. února z Dolu ČSA. V provozu zůstanou už jen doly ČSM-sever a ČSM-jih, kde by měla podle dřívějších informací těžba skončit příští rok.

»Ukončení provozu OKD na Dole Darkov a Dole ČSA je shodné s termínem předání těchto dvou lokalit státnímu podniku Diamo – to je k 1. březnu,« uvedla mluvčí OKD Naďa Chattová. Firma doly postupně zavírá, protože se jejich provoz nevyplatí.

»Likvidace hlubinného dolu bez vytěžení je zločin,« sdělil nedávno Haló novinám Leo Luzar (KSČM), člen podvýboru pro energetiku hospodářského výboru Sněmovny. »Jednou uzavřený důl již bez obrovských nákladů a velkých bezpečnostních rizik není možno znovu otevřít. Je tak ztraceno obrovské množství suroviny a odepsány zdroje budoucího národního surovinového bohatství. Jedná se totiž také o surovinu pro výrobu koksu potřebného pro hutní průmysl, surovinu pro desítky oblastí chemického průmyslu, ale například i surovinu k výrobě metanu, který je ve světě čím dál více využíván jako uhlovodíkové palivo pro ekologické spalovací motory. Proto v KSČM s velkými obavami sledujeme snahy státního managementu OKD ukončovat těžbu kvůli aktuální nevýhodnosti ceny uhlí na světových trzích. To vše bez znalosti aktuálních dopadů na obyvatele a Moravskoslezský region a hlavně jasné strategie pro nejbližší budoucnost,« varoval Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Z OKD odejde na konci února 1770 zaměstnanců. Z nich zůstane 493 v podniku Diamo, kde budou například pokračovat v útlumových pracích, 1277 lidí bude připraveno k rozvázání pracovního poměru. Společnost OKD bude mít od března kolem 2800 vlastních zaměstnanců a zhruba 800 dodavatelských pracovníků.

Diamo přebere od OKD víc zaměstnanců, než se původně plánovalo. »Z podrobného vyhodnocení rozsahu prací navazujících na ukončení těžby vyplynula možnost uplatnění většího množství pracovníků OKD v rámci útlumových prací, podpůrných procesů a zajištění potřebného odborného a technického zázemí pro činnosti navázané na útlum a likvidaci dolů,« uvedl už dříve ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Podnik Diamo od OKD už od 1. ledna převzal 749 zaměstnanců spolu s utlumovanými doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát. Z nich si 200 nechal pro útlumové práce a zahlazování následků dolování, ostatní v podniku skončili. Pracovní poměr ukončili většinou dohodou, která jim zajišťuje vyšší odstupné, až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Víte, že…

* Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Majitelem firmy je znovu od roku 2018 stát, který ji převzal prostřednictvím své firmy Prisko (firma loni kvůli pomoci OKD výrazně posílila základní kapitál). Insolvenční návrh na sebe v roce 2016 podala sama firma. Těžba černého uhlí OKD přitom v posledních letech prochází útlumem.

* Před nynějším ohlášením ukončení těžby v dolech Darkov a ČSA firma naposledy koncem listopadu 2019 uzavřela Důl Lazy v Orlové na Karvinsku. V provozu zůstanou už jen doly ČSM-sever a ČSM-jih, kde by měla podle dřívějších informací těžba skončit příští rok. Podle analytiků se totiž těžba uhlí z ekonomického hlediska nevyplácí. Loni také firmě situaci zkomplikovala pandemie koronaviru, OKD přerušila těžbu na šest týdnů poté, co se zde objevilo jedno z lokálních ohnisek nákazy.

* Když stát doly v roce 2018 přebíral, mluvilo se o ukončení těžby na posledním dole v roce 2023. Později ale premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že by se uhlí mohlo těžit až do roku 2030. Loni v červenci ale vláda rozhodla o ukončení těžby ke konci let 2021 nebo 2022, podle vývoje cen uhlí. Loni v září pak padlo rozhodnutí, že útlum těžby na dolech OKD na Karvinsku začne od března 2021; podle ministerstva průmyslu a obchodu dosáhnou náklady ně něj do roku 2035 zhruba 15,6 miliardy korun.

* Útlum těžby dostal na starosti státní podnik Diamo, který postupně začal přebírat některé částí podniku OKD. Začal doly Staříč, Frenštát, Dukla a Lazy, na začátku března k nim přibudou doly nyní uzavírané Darkov a ČSA. Později budou následovat doly ČSM-sever a ČSM-jih, a to včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava. Diamo pro svou činnost v karvinských dolech převezme také část zaměstnanců OKD, z nyní odcházejících 1770 to bude 493 lidí.

* Dlouhodobý pokles poptávky ve spojení s dopady pandemie koronaviru způsobil loni výrazný meziroční pokles produkce černého uhlí, která se proti roku 2019 snížila o 37,6 procenta na 2,1 milionu tun.

* Základ současné firmy OKD vznikl po druhé světové válce, kdy bylo tehdejších šest těžařských společností ve Slezsku a na severní Moravě znárodněno a začleněno do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava, z nějž se později stal Kombinát OKD a pak státní podnik OKD. Šlo původně kromě jiného o 32 dolů.

* Už za socialistické éry se část šachet zavřela, jiné ale vznikly (například Paskov a Staříč ze 60. a 70. let). V roce 1990 fungovalo v revíru 13 šachet a OKD zaměstnávaly 104 000 lidí. Po listopadu 1989 přišlo postupné uzavírání neefektivních provozů. V roce 1992 měly OKD přes 72 000 zaměstnanců, o dva roky později pracovalo v devíti dolech 50 000 lidí. Loni v dolech i se zaměstnanci dodavatelských firem pracovalo asi 8400 lidí, z čehož 2000 jsou cizinci, zejména Poláci.

* Za posledních 30 let skončila těžba například v dolech Jan Šverma (1992), Heřmanice (1993), Odra (což byl poslední důl na území Ostravy, 1994), Julius Fučík (1998) nebo Barbora (2002). V lednu 2007 vyjel poslední vozík s uhlím z dolu Dukla v Havířově, v březnu 2017 byla ukončena těžba v dole Paskov a předloni v listopadu pak v Lazech.

* Černé uhlí se v Ostravě a okolí začalo těžit v 70. letech 18. století, významné byly například Staré hlučínské kamenouhelné doly v Petřkovicích. Rozmach těžby a dalšího průmyslu závislého na těžbě přišel ve 30. letech 19. století. Doly zpočátku patřily zejména arcibiskupovi Rudolfu Habsburskému (1788 až 1831), který je odkázal olomouckému arcibiskupství. Od arcibiskupství koupil doly Salomon Rothschild, který na Ostravsku začal podnikat v roce 1843.

* Těžba se od přelomu 18. a 19. století rozvíjela i na Karvinsku, kde hrál důležitou roli šlechtický rod Larisch-Mönnichů. Až do okupace v roce 1939 zůstaly severomoravské doly v soukromých rukou, za druhé světové války byla těžba podřízena potřebám německých okupantů. Po osvobození stát doly znárodnil. To dalo základ dnešnímu podniku OKD, jenž zastřešil všechny moravskoslezské doly.

(ng)