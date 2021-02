Ilustrační FOTO - Pixabay

Polky mohou na potrat do ČR

Občanky Evropské unie mohou v Česku legálně podstoupit umělé přerušení těhotenství. A to i v případě, že by do Česka přicestovaly pouze za tímto účelem na několik dnů.

Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví, a popřelo tak předchozí výklad ministra Jana Blatného (za ANO). Ministr v dopise pirátskému poslanci Františku Kopřivovi totiž vloni sdělil, že zdravotníkům, kteří provedou potrat Polkám, hrozí vězení. Blatný Kopřivovi podle časopisu Respekt v listopadu loňského roku napsal, že podle trestního zákoníku je interrupce provedená »jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství« trestným činem. A hrozí za něj zákaz činnosti nebo trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, na dva až osm let v případě pacientek pod 18 let nebo pokud by se tak dělo opakovaně. Ministerstvo tento výklad popřelo a za nedopatření se omluvilo. »Uvedená odpověď obsahuje závěry, které nejsou v souladu s platným právem,« uvedl resort.

Ministerstvo ujistilo, že nadále platí stanovisko z roku 2016. Podle něj se zákaz provedení umělého přerušení těhotenství nevztahuje na cizinky, které mají povolení k pobytu na území České republiky podle některé z mezistátních dohod. Takovou dohodou je i smlouva o fungování EU a z ní vyplývá jasné povolení pro občany EU pobývat na území ČR.

V Polsku koncem ledna začal platit téměř naprostý zákaz potratů. Zpřísnily se tím už beztak velmi restriktivní předpisy. Nově jsou interrupce zakázány v případě závažného poškození plodu. Na vady plodu přitom připadalo asi 98 procent legálních potratů. Ženy v Polsku tak mohou nyní potrat podstoupit jedině tehdy, když těhotenství ohrožuje jejich život či zdraví, anebo pokud otěhotní v důsledku znásilnění nebo incestu.

(ng)