Náhrada nouzového stavu schválena

Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice zřejmě získají širší pravomoci v nařizování restrikcí k omezení šíření onemocnění COVID-19. Umožňuje to návrh takzvaného pandemického zákona, který poté, co se na něm dohodla vláda s většinou opozice, schválila Sněmovna.

Návrh podpořilo 132 ze 167 přítomných poslanců. Podpořili ho poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Proti hlasovali poslanci SPD a nezařazení poslanci. Komunisté byli proti, nebo se hlasování zdrželi.

Sněmovna návrh zákona schválila zrychleně ve stavu legislativní nouze. Předlohu, jejíž stěžejní část má být účinná do konce února příštího roku, nyní posoudí Senát.

»Smyslem návrhu je zajistit adekvátní nástroje pro zvládání epidemie onemocnění, a to i v období po skončení nouzového stavu,« řekl poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Stávající právní úprava v zákoně o ochraně veřejného zdraví se podle něj jeví jako nedostatečná. »Umožňuje sice ministerstvu zdravotnictví vydávat mimořádná opatření při epidemiích, avšak její zákonné vymezení neumožňuje reagovat v potřebné míře na specifika současné epidemie v současné situaci,« dodal ministr.

Na znění takzvaného pandemického zákona se vláda s opozicí shodla ráno. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka je dohoda posunem, aby se ČR dostala z nouzového stavu k normálnějšímu životu. »Ministr zdravotnictví se skutečně nestane diktátorem,« zdůraznil Michálek. Zákon podle něj například neumožní omezovat volný pohyb lidí a nařizovat pracovní povinnost.

Marek Výborný (KDU-ČSL) zdůraznil, že ministerstvo zdravotnictví musí dostat mantinely, aby mohlo s epidemií bojovat. Mohou podle něj ale nastat i situace, kdy bude opět nutný nouzový stav.

Zákon šitý horkou jehlou

Ne všichni poslanci však s předlohou souhlasili. Podle některých je přijatý zákon horší než nouzový stav.

»Když se na zákon dívám, říkám si, jestli není lepší nouzový stav,« prohlásil místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Připomněl, že už v roce 2011 byl přijat pandemický plán, kterým se mohlo ministerstvo zdravotnictví a celá vláda řídit. »Bohužel, první kroky po propuknutí pandemie COVID-19 svědčí o tom, že na ministerstvu nebyl nikdo, kdo by si vzpomněl, že úřad tento plán má a měl by se podle něj řídit,« uvedl Luzar. Připomněl, že několikrát vyzýval ministra Blatného, aby se více zaměřil na důvěru občanů a aby hledal cesty, jak je přesvědčit, že kroky, které činí, mají určitý cíl a ten jim vysvětloval. »Bohužel mě nevyslyšel,« posteskl si Luzar. Obává se, že došlo k nepochopení smyslu pandemického zákona. Jde podle něj o nedořešený návrh, a ten, kdo měl někdy možnost se s krizovým řízením seznámit, nemůže pro něj hlasovat. »Takhle se zákon o krizovém řízení a zákon, který zasahuje do osobnostních práv člověka, nedá připravovat, horkou jehlou jste to celé zkazili a tohle obhájit před občany ČR nejde,« dodal Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

S výsledkem dohody není spokojeno hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), podle jeho předsedy Tomia Okamury jde jen o jinak pojmenovaný nouzový stav s plošnými opatřeními. »Tento pandemický zákon je obcházení parlamentní demokracie,« řekl předseda poslanců SPD Radim Fiala.

Pokrytecké hry části opozice

»Pandemická pohotovost je nový název pro nouzový stav,« uvedl předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Část opozice, která předlohu podporuje, podle něj pouze hraje pokrytecké hry. Podle nezařazeného poslance Lubomíra Volného směřuje ČR zákonem salámovou metodou k omezování lidských práv a svobod.

Lídři stran o předloze jednali v úterý a ve středu, po níž byla shoda na většině opozičních návrhů, ne však na odškodňování. K tomu dospěli zástupci parlamentních subjektů. Přesný princip odškodňování se ještě bude podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury hledat. V každém odvětví je to podle něj trochu odlišné. »Nicméně platí, že podnikatel prokáže škodu, od toho se odpočtou všechny vyplacené kompenzace, a se zbytkem se obrátí na ministerstvo financí. Má na to 12 měsíců. Ministerstvo financí má dvě možnosti, buďto zaplatí, nebo to odmítne. Pokud odmítne, bude šance soudního přezkumu,« uvedl.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše bylo nutné nastavit rozumně hladinu pokut a trestů za porušování protikoronavirových opatření. Vybrané body tzv. pandemického zákona

- účinností zákona nastane stav pandemické pohotovosti, který bude moci Sněmovna ukončit nebo obnovit;

- ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci omezit veřejnou dopravu, obchodní nebo výrobní provozovny či obchodní centra, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy; budou moci nařídit používání ochranných, čisticích nebo dezinfekčních prostředků i další protiepidemická opatření;

- ministerstvo zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice získají pravomoci vůči poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb;

- mimořádná opatření budou vyžadovat souhlas vlády, každé dva týdny se bude přezkoumávat jejich potřebnost; vláda bude ve stejném intervalu informovat o opatřeních Sněmovnu;

- horní hranice pokut bude odstupňovaná podle druhu porušeného mimořádného opatření;

- ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií COVID-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému; vláda bude moci rozhodnout o využití armády;

- stát bude povinen nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními.

(jad)