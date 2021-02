Další přešlapy eurokomisařky Jourové

Evropská unie dostává jednu ránu za druhou. Evropské demokratické hodnoty nelze definovat, protože nejsou. Demokracie není slovo, každé slovo musí mít obsah, náplň, musí něco vyjadřovat. Poslední křeč, ve které se představitelé nikým nevolených struktur svíjejí, již vidí každý rozumný občan našeho donedávna bohatého světadílu.

Před pár dny dostal v Moskvě na frak Josep Borrell, který jako diplomat EU vyrazil poškádlit ruského medvěda. Jednání s Lavrovem nemohlo dopadnout jinak než fiaskem, odkrytím stavu diplomacie na straně EU, odkrytím tzv. evropských demokratických hodnot. Aparátčík Borrell (za kterého by se musel stydět i »komsomolský předák dvacátého století«) v bodech, které měly být projednány, nejenže pohořel, ale udělal neskutečnou ostudu celé EU.

* Akce Navalnyj: boj za něj ze strany EU je vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Proč nebojuje EU například za odsouzené představitele Katalánska, či Assange?

* Vyhoštění diplomatů EU z Ruska: prokazatelně se účastnili demonstrací proti Putinovi a zároveň chtějí s Ruskem jednat?

* Porušování lidských práv: při zásahu proti demonstrantům v Moskvě (akce Navalnyj). Za koho se postavila EU, když mlátili demonstranty, ať již nedávno v Praze, Paříži, či Washingtonu?

Jak hájila paní Jourová nebo EK lidská práva ve výše zmíněném? Institut Aleny Vitáskové, z. s., (IAV) v oblasti lidských práv například podpořil Assange, podpořil jeho nominaci na Nobelovu cenu míru. IAV zjišťoval brutalitu útoku policie, počet raněných, osoby odpovědné za tento zásah atd. při postupu proti demonstrujícím v Praze.

Diplomat EU Borrell se vrátil z Moskvy a s ním i vyhoštění tři diplomaté. Za zpackanou cestu někteří požadovali jeho rezignaci. Jiní zase dávali vinu Lavrovovi, že je příliš chytrý, diplomat každým coulem, připravený na jednání. A třeba v případě Katalánska zahnal (samotného Katalánce) našeho ubohého představitele Evropy do úzkých.

Smrtelnou ránu vztahům Ruska a EU dala ovšem eurokomisařka Jourová, která se nechala slyšet, že nebudeme ustupovat Rusku a navrhneme vyhlášení dalších sankcí. Přispěchala svému kolegovi, neúspěšnému diplomatovi Borrellovi, na pomoc, ovšem tak nějak nediplomaticky.

Bezhlavý útok paní komisařky Věry Jourové zaskočil i IAV, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod a analyzuje její aktivity např. proti reformám justice v Polsku, či Maďarsku. Nezaznamenali jsme její postoj k situaci na Slovensku, při zatýkání představitelů justice, orgánů činných v trestním řízení, či představitelů dalších státních institucí. Údajná korupce a mafiánské praktiky v nejvyšších sférách řízení státu. A z Bruselu smrtelné ticho…

IAV informuje paní eurokomisařku Jourovou o stavu justice v České republice, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti, o porušování Listiny práv a svobod. Osobní jednání se zástupci IAV bylo bez dalšího z její strany e-mailem odloženo – z důvodu COVID-19. Na podněty IAV a Manifestu IAV paní komisařka Jourová nereaguje. Sborník ze semináře, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma vymahatelnosti práva a spravedlnosti jen dotváří obraz stavu justice a porušování Listiny práv a svobod v ČR a s tím související nečinnost příslušných institucí. I zde paní eurokomisařka Jourová mlčí.

Sankce proti Rusku, to není konec Ruska, ale další rána pro skomírající EU. Musíme si přiznat, že mnozí politici EU neprozřeli, nebo si nejsou schopni přiznat, že směr, kterým se vydali, nemůže EU vyvést z krize, která je vyústěním globalismu, liberalismu. Sami nejsou schopni najít řešení, nejsou schopni pochopit úpadek stávajících tzv. demokratických hodnot, které neexistují. Nejsou schopni si to přiznat a místo východisek vedou evropské národy do ještě hlubší krize.

Prozření možná nastává u některých národních politiků, když např. v minulých dnech německý ministr vnitra pan Seehofer ostře odmítl požadavky EK, které považoval za vměšování do národních zájmů Německa.

Alena VITÁSKOVÁ, předsedkyně IAV