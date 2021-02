Prymulovi zlomil vaz fotbal

Premiér Andrej Babiš (ANO) ukončil spolupráci se svým poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou kvůli jeho účasti na fotbalovém zápase.

Prymula byl v hledišti při zápasu Evropské ligy mezi pražskou Slavií a britským Leicesterem. Podle snímků ze zápasu byli na hledišti kromě Prymuly například kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra (ODS) nebo ředitel České televize Petr Dvořák a tenistka Petra Kvitová. Diváci na sobě měli respirátory, seděli ale blízko sebe. »Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků,« sdělil Prymula. »Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,« doplnil.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková tento přístup odsoudila. »Opakovaně se nám tady objevuje něco, čemu se dříve říkalo papalášské móresy. Je zjevné, že ani pan Prymula, ani pan Vondra, ani generální ředitel České televize nemají sociální inteligenci. A nechápou, jak budou lidé vnímat, když někdo z titulu svého postavení získává něco, co je většině odepřeno. Zvlášť alarmující je to u pana profesora Prymuly, který ten samý den řekne médiím, že země je v takové situaci, že by bylo nejlepší ji na tři týdny úplně zavřít. A nic na tom nemění, že fakticky asi žádné opatření neporušil,« řekla Haló novinám Marková.

Trpělivost došla i Babišovi, jehož byl Prymula poradcem. »Domluvili jsme se na ukončení spolupráce, protože tohle není možné. Tohle je prostě opět špatně, vůči fotbalovým fanouškům, kteří nemůžou na stadion, i lidem, po kterých teď chceme, aby byli hlavně doma,« zdůvodnil svůj krok Babiš.

V Česku aktuálně platí nejvyšší stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES, ve kterém jsou povoleny pouze profesionální sportovní soutěže bez diváků. Předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík ale před zápasem oznámil, že se na zápas dostane v rámci pilotního projektu několik stovek lidí, kteří předtím podstoupí PCR test na COVID-19. Pozval prý různé VIP fanoušky klubu. Uvedl, že to asi nebylo dobré rozhodnutí.

Prymula opakovaně prosazuje tvrdší opatření proti šíření nemoci koronaviru. Ještě dopoledne řekl České televizi, že premiérovi navrhne kvůli horšící se epidemické situaci zavedení striktních opatření na dva až tři týdny. Přitom i ve funkci ministra zdravotnictví musel skončit po podobném incidentu. Z vlády odešel poté, co deník Blesk loni 23. října zveřejnil fotografie, podle kterých byl Prymula pozdě večer spolu s dalšími lidmi v restauraci, ačkoli byly restaurace v danou dobu kvůli epidemii uzavřené.

(ste)

