Ilustrační FOTO - Pixabay

Respirátory povinné, obchody dále zavřené

Ministerstvo zdravotnictví od úterý nařídilo nošení respirátorů FFP2, nanoroušek nebo dvou chirurgických roušek v místech, kde je větší koncentrace lidí, tedy v obchodech a hromadné dopravě. K uvažovanému otevření dalších obchodů nedojde, ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček to neprosadil.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) musejí mít lidé respirátory v obchodech, veřejné dopravě, nebo v nemocnicích. Opatření bude platit od půlnoci z pondělí na úterý.

»Za dostatečnou ochranu nebude možné považovat různé svépomocně vyrobené tkaniny a další provizorní ochrany úst,« řekl ministr. Lidem doporučil, aby dali přednost respirátorům nejméně třídy KN95 nebo FFP2, protože lépe lne ke tváři a do jisté míry těsní. »Rouška chrání spíš okolí, respirátor i vás, protože daleko lépe brání vdechování vzduchu,« připomněl ministr. Dvě chirurgické ústenky místo jedné jsou podle něj řešení pro lidi, kteří třeba respirátor neseženou.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková však nové vládní opatření s nadšením nepřivítala. »Toto rozhodnutí chválit nemohu. Pakliže vláda nezajistila, aby lidé měli těchto ochranných pomůcek dostatek, ideálně zdarma, pak v žádném případě není vhodné vyhlásit povinnost je nosit. Vláda měla vyhlásit maximálně doporučení je nosit. V tuto chvíli nakazovat lidem, jejichž situace se zhoršuje, třeba nedostávají celou výplatu, nebo dokonce přišli o práci, aby si pořizovali ve velkém množství respirátory, svědčí o sociální necitlivosti této vlády,« řekla Haló novinám Marková.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Podle Blatného jsou respirátory na trhu dostupné a zatím se nebude uvažovat o regulaci jejich ceny. Na začátku února vláda na dva měsíce zrušila u respirátorů třídy FFP2 vyšší daň z přidané hodnoty, obchodníci je pak mohli zlevnit. »Kdyby docházelo ke snížení dostupnosti, tak to budeme dál řešit s příslušnými resorty, které to mají na starosti,« dodal ministr. Distribuovat se podle něj budou do škol.

Důvodem nového opatření je podle ministra horší epidemická situace způsobená šířením britské mutace. Země má v Evropské unii suverénně nejvíce nových případů za 14 dní, ve většině evropských států přitom nárůst zvolnil.

Obchody neotevřou

O návrhu otevřít obchody od 22. února mluvil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) od pondělí. V prodejnách měla platit přísnější opatření jako povinné respirátory pro personál. Vzhledem k pandemické situaci a šíření britské mutace koronaviru se ale kabinet podle něj domluvil, že obnovení provozu maloobchodu zatím odloží.

Havlíčkův přístup ovšem Marková nechápe. »Od vlády, a především od ministra Havlíčka, bylo velmi nezodpovědné dávat naději obchodníkům na otevření, ačkoli všechna čísla epidemiologů ukazovala, že situace se v ČR zhoršuje, a že se rychle šíří více nakažlivá mutace koronaviru. Bylo jasné, že v nejbližší době nebude možno k žádnému rozvolnění přistoupit, ba spíše že se bude ještě zpřísňovat. Byl to hazard s důvěrou obchodníků, ale i všech ostatních občanů ČR. Je to pokračování vládní chaotičnosti a neschopnosti komunikovat s veřejností,« zdůraznila Marková.

Také podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) by se příště vláda měla o změně opatření nejdříve dohodnout a teprve poté o ní mluvit do médií. »Svým postupem tento týden podle svazu opět v mnoha lidech vzbudila naděje, když o otevření prodejen mluvila jako o hotové věci. Obchodníci znovu zbytečně investovali desítky milionů korun do přípravy na obnovení provozu. Tento způsob jednání je nefér a vytváří další nedůvěru vůči vládě a jejím opatřením,« řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Havlíček se k tématu chce vrátit příští týden a podle stavu šíření nákazy navrhne další kroky.

O víkendu proběhnou podle Blatného další jednání s epidemiology a klinickou skupinou o dalších opatření do budoucích dnů. Ministr bude jednat také s vedením všech hygienických stanic. Pokud by se zavíraly některé další okresy, dozví se to podle ministra nejdříve hejtmani a starostové okresních měst. »Teď žádný konkrétní region v mysli nemám,« uvedl Blatný. V úterý je plánováno jednání s opozicí o takzvané pandemické dohodě. Do nejpostiženějších krajů, tedy Karlovarského a Královéhradeckého, pošle stát více vakcín proti koronaviru.

Ministr také potvrdil dřívější informace, že od 1. března se budou moci k očkování registrovat kromě lidí nad 70 let také pracovníci ve školství a vakcínu začnou více aplikovat také praktičtí lékaři. Zástupci pacientů s chronickými nemocemi upřednostnění učitelů odmítají.

Čísla budí obavy

Laboratoře v ČR potvrdily ve čtvrtek 11 553 případů koronaviru, zhruba o 2500 více než před týdnem. Nových případů nákazy je potřetí za sebou více než 10 000. Data Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) ukazují, že v EU je situace podle počtu nakažených za posledních 14 dní nejhorší právě v ČR, kde na 100 000 obyvatel připadá 968 případů, před týdnem jich bylo 915. Ve druhém v Estonsku mají 649 případů na 100 000 za dva týdny a ve Slovinsku 621. Ještě před týdnem bylo nejvíce nových případů za posledních 14 dní v Portugalsku - 1190.

Nemocnice jsou podle vyjádření členů vlády na hraně svých kapacit. V jejich péči je přes 6300 pacientů s nemocí COVID-19. Z nich ve vážném stavu je třetí den po sobě přes 1200 lidí, což jsou rekordní počty za dobu epidemie. Na jednotkách JIP a ARO je aktuálně volných 14 procent všech lůžek, pro covidové pacienty je připraveno asi 150 z nich.

(ste)