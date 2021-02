Boj o zdraví – forma boje s kapitálem

V počtu mrtvých na koronavirus nebo s koronavirem jsme se dostali na číslo devatenáct tisíc. Tolik, kolik žije v Hranicích na Moravě, Otrokovicích a téměř tolik, jako je obyvatel Kadaně. Tedy víc, než třeba má město Benešov, Bílina, Jičín, Svitavy či Pelhřimov. Je to číslo varující, už i proto, že mezi těmi, kteří navždy odešli a příčinou byl koronovirus, byl nejen Ladislav Štaidl, ale i další známé osobnosti a hlavně tisíce neznámých, kteří mohli dál žít. Při tom vůbec nejde o to, že přímo »s covidem« zemřela údajně jen třetina z nich a dvě třetiny prý byli jinak nemocní, ale nákaza znemožnila jejich léčbu či přímo si vybrala ve spojení »covid + těžká nemoc« svou hrůznou daň. Proto se nemohu smířit s tím, že i mezi některými levicovými občany se objevil názor, že stále jde jen a jen o těžší chřipku a ti, co nemoci podlehli, by zemřeli stejně. Odůvodnění, že jde o tah velkého kapitálu, jak ještě více vydělat tím, že státy musí odebírat roušky, vakcíny, jiný medicinský materiál či dokonce, že je v jeho zájmu, když zemře co nejvíce lidí a tím bude nakročeno k multikulturnímu světu, protože Evropany nahradí přistěhovalci bůhvíodkud, neberu. Nepochybuji o tom, že globální kapitál se chopil i v případě koronaviru příležitosti, že se snaží co nejvíce využít situaci – viz majitel letňanského areálu či ve světovém měřítku akcionáři podniků vyrábějících »zázračné« léky či potřebné vakcíny - aby ještě více zbohatl.

Někteří protagonisté globalizace ze země za mořem mohou jistě mít zájem na snížení kulturní úrovně konkurenční Evropy, že v hlavách některých globalizátorů mohly vzniknout plány na co největší »pročištění« světového obyvatelstva, aby poté měli volnější ruce pro americký leadership (ovládnutí světa). Jenže COVID-19 se nenechá řídit, nelze ho počítači směrovat. Je skutečně světový a je tady, nemyslím, že mám nepravdu, jako odpověď přírody na globalizační záměry, ať již přicházejí odkudkoli. Jsme tedy všichni na jedné lodi, všichni jsme ohroženi, zvláště pak ti živící se jen svou prací a pochopitelně senioři a nemocní. Proto by si ti, kteří zpochybňují nebezpečí »COVID-19«, měli uvědomit, že sice také na koronaviru chce kapitál vydělat, ale že koronavirus je jednou ze současných politických bojišť. Z těchto důvodů je hlavním úkolem, pokud jde o pandemii, udělat vše pro ochranu všech obyvatel, zvláště pak těch nejohroženějších. To se týká i těch, kteří tvrdí, že o nic nejde, jen prý o horší chřipku. I oni mohou po nakažení zemřít. Jinak se dostávají na úroveň samolibého Klause a antisociálů ze skupiny »chcípl PES«, kterým nejde o zdraví lidí, ale o osobní profit.

Jaroslav KOJZAR