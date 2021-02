Vlastní gól

Už jsme to slyšeli z úst představitelů vlády několikrát a slýcháme to zas a znova.

Za zhoršující se epidemiologickou situaci prý mohou občané, jelikož nedodržují příslušná restriktivní opatření. Jistě, dává to smysl, a člověk kvůli tomu nemusí být ani epidemiolog. Jenže, je potřeba nejen označit »viníka« vně, ale především se podívat do zrcadla. Zaprvé - mnohá opatření nedávají smysl, a když už dávají, jejich tvůrci je nedokážou optimálně vysvětlit, aby se s nimi lidé ztotožnili. A zadruhé - sami představitelé vlády či jejich nejbližší spolupracovníci mají s dodržováním problémy (viz nejnovější kauza pánů Prymuly a Marounka, kteří nesměli chybět na fotbalovém stadionu Slavie). Pak je těžké cokoli občanům vysvětlovat. Kabinet si svými kroky (a nekroky) dává, když už jsme u toho fotbalu, vlastní gól.

A ještě jedna sportovní paralela. Když se nedaří mužstvu, většinou nebývají viníkem, který to celé odnese, hráči. Vyhazov dostane ten, který určuje taktiku a způsob hry. Trenér. Ale to funguje jen ve sportu…

Petr KOJZAR