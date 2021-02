Ilustrační FOTO - Pixabay

Nakažení dobrovolníků

Británie jako první země na světě umožní studii, při níž budou dobrovolníci vystaveni koronaviru.

Británie, která má více než 66 milionů obyvatel, od začátku pandemie podle oficiálních údajů zaznamenala přes čtyři miliony případů koronaviru a přes 118 400 lidí tam v souvislosti s pandemií zemřelo. První dávku očkování proti COVID-19 zatím obdrželo přes 15,5 milionu obyvatel, přičemž více než 546 000 lidí již dostalo obě dávky některé z vakcín.

Při testech, které by měly začít do měsíce, bude až 90 zdravých dobrovolníků ve věku 18 až 30 let vystaveno koronaviru v bezpečných a kontrolovaných podmínkách, oznámila britská vláda. Záměrem bádání bude lépe pochopit, jak virová nemoc ovlivňuje lidský organismus.

Aby byla studie pro účastníky co nejbezpečnější, nebudou při ní použity nové mutace koronaviru, ale virus, jenž se začal v Anglii šířit v březnu 2020.

V první fázi budou vědci zkoumat, jaká je nejmenší virová nálož vedoucí k nakažení. Následně by dobrovolníci před vystavením koronaviru mohli být očkováni. Za účast budou kompenzováni.

Studie má podle britského ministra obchodu Kwasiho Kwartenga pomoci zjistit, která vakcína je nejlepší a nejúčinnější v dlouhodobém měřítku. »Studie se uskuteční ve Spojeném království a pomohou prohloubit poznatky vědců ohledně toho, jak koronavirus lidi ovlivňuje, a případně přispějí k rychlému vývoji vakcín,« uvedl Kwarteng.

