Princezna volala o pomoc z koupelny

Dcera dubajského vládce Muhammada bin Rašída Maktúma natočila video, na němž tvrdí, že je proti své vůli zadržovaná ve střežené vile.

Video zveřejnila ve svém programu Panorama britská BBC. Princezna Latífa na sebe upozornila už v roce 2018, když opět v natočeném videu popsala svůj pokus o útěk z Dubaje.

Britské soudy se zabývají rodinnými aférami dubajského vládce i kvůli jeho bývalé ženě Háje, která se se dvěma dětmi uchýlila do Británie. Tamní soud loni rozhodl, že šajch Maktúm exmanželku zastrašoval a nařídil únos dvou svých dospělých dcer, které má s jinou ženou. Jedna z nich byla Latífa. Únosci ji údajně našli na jachtě u indických břehů a proti její vůli odvezli spět do Dubaje. Nově zveřejněné video obnovuje pochyby o poměrech v Maktúmově rodině. »Jsem v této vile rukojmí, udělali z ní vězení. Všechna okna jsou zabarikádovaná, nemohu je otevřít,« říká na záběrech pětatřicetiletá Latífa. Pořídila je údajně v koupelně, což je v domě jediná uzamykatelná místnost.

Latífa Maktúmová. FOTO - Wikimedia commons

Princezniným osudem se zabývá skupina lidí, která se označuje jménem Osvoboďte Latífu, a ta ženě do vily propašovala telefon. Její právník a zakladatel kampaně David Haigh vyzval k »ukončení tohoto strašného období zneužívání rodičovských a lidských práv, jež zásadním způsobem poškozuje pověst emirátů«.

Latífa na videu tvrdí, že policisté jsou kolem vily i uvnitř. »Chci se dostat na svobodu,« sděluje.

Vládce diskriminuje ženy

Stanice BBC podotýká, že Maktúm vybudoval prosperující Dubaj, avšak podle ochránců lidských práv netoleruje oponenty a umožňuje diskriminaci žen. Kromě jiného se zabývá chovem koní a bývá vidět ve společnosti britské královské rodiny na prestižních dostizích.

Latífa se o útěk z Dubaje pokoušela od svých 16 let. Nejdále se dostala v roce 2018, kdy odplula s pomocí Francouze Hervého Jauberta na jachtě. Po osmi dnech ale na loď dorazilo komando a donutilo princeznu pomocí kouřových granátů vyjít z úkrytu. Odvezlo ji zpět do Dubaje a od té doby se princezna neobjevila na veřejnosti. Ministerstvo zahraničí SAE v roce 2018 v prohlášení oznámilo, že princezna žije doma s rodinou

Je naživu? ptá se Raab

Británie chce od Spojených arabských emirátů důkaz, že je princezna Latífa naživu. Podle agentury Reuters to ve středu uvedl britský ministr zahraničí Dominic Raab. »Vzhledem k tomu, co jsme právě viděli (pořad BBC), myslím, že čistě z lidského pohledu chceme vidět, že je naživu a v pořádku," odpověděl Raab na dotaz televize Sky News, zda by chtěl od SAE důkaz, že je Latífa naživu. Doplnil, že video Británii hluboce znepokojilo a bude se jím zabývat OSN.

Zároveň Raab zdůraznil, že zavedení sankcí, které požadují aktivisté, není jednoduché. »Není to tak snadné jako říct, že bychom mohli uvalit sankce. Pro takový krok existuje velmi přísný právní rámec,« řekl ministr BBC. »Pokud jde o lidskoprávní záležitost nebo velmi citlivý případ, nevyhýbáme se naší odpovědnosti,« dodal.

Tiskové oddělení dubajské vlády oznámilo, že předalo otázky ohledně videa právní firmě dubajského vládce. Ta však neposkytla komentář.

(čtk)