O kurzarbeitu se bude dál jednat

Nová pravidla kurzarbeitu Sněmovna vrátila z finálního kola zpět do druhého čtení. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zdůraznila, že je nutné najít shodu všech aktérů.

K původní vládní předloze se v dolní komoře sešly dvě konkurenční celkové úpravy od koaličních ANO a ČSSD.

Na příští týden se podle Maláčové chystá jednání zástupců sněmovních stran, zaměstnanců a Hospodářské komory s cílem najít dohodu. »Aby byla klíčová předloha funkční a dohodnutá napříč všemi aktéry, kterých se to týká,« vysvětlila ministryně. V konsenzus věří předsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO), která stojí spolu s Hanou Aulickou Jírovcovou (KSČM) za jednou z úprav.

Po dohodě volal také šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik. Obě strany »sporu« se podle něj spíše zakopávají v pozicích. »Rád bych vyzval k rychlé rozumné dohodě. Každý musí ustoupit, každý musí hledat kompromis a přimlouvám se za to, aby i jednotliví členové tripartity hledali spíše shodu, než neshodu,« prohlásil Kováčik. Jinak se podle něj může stát, že pravidla kurzarbeitu budou schválena až po nynější koronavirové krizi.

Pavel Kováčik (KSČM).

Jan Bauer (ODS) řekl, že vládní koalice udělala z kurzarbeitu »blamáž a bramboračku«.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Vláda původně plánovala zavedení nových pravidel už od loňského listopadu, nebyla na nich ale shoda. Nebudou platit ani od března, jak se o tom mluvilo později.

Jednání Sněmovny na dálku?

Maláčová narazila u některých poslanců s námětem, že by Sněmovna měla zvážit vzhledem k zhoršující se epidemické situaci možnosti jednání na dálku. Poukazovala na to, že při schůzích Sněmovny je v jedné místnosti dlouhé hodiny velký počet lidí, což je podle ní epidemicky nebezpečné.

Podle předsedy ústavně-právního Marka Bendy (ODS) přišla do dolní komory poradit, aby se rozpustil Parlament. »Představa ministryně vlády, která přivedla zemi do této situace, která nám chodí ještě radit, abychom rozpouštěli Parlament, protože všechno přece zvládneme distančně, mně přijde úplně neuvěřitelná,« reagoval. Rovněž podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky je důležité, aby se poslanci ve Sněmovně scházeli. »Jediné, co bych doporučil, abychom opět zvážili jednání v polovičním počtu,« uvedl. Za stejný postup se postavil také Kováčik. Připomněl, že podle nynějších dohod by se poslanci měli od března scházet opět v plném počtu. »Přimluvil bych se za to, že bychom ještě alespoň po dobu, kdy ta čísla houstnou, mohli být v polovičním formátu,« uvedl. Podotkl, že pro případné dálkové jednání by byla nutná změna zákona o jednacím řádu.

Maláčové se zastal Roman Sklenák (ČSSD). Řekl, že měl na aplikaci v mobilním telefonu tři upozornění na rizikový kontakt s nakaženým, jiní poslanci měli takových upozornění prý i víc. »Je to všechno z tohoto sálu. Situace je skutečně velmi vážná a nemůžeme to zlehčovat,« řekl.

Pastuchová Maláčové vzkázala, že poslanci jsou ve Sněmovně stále, zatímco ona se dostaví jen na obhajobu svého zákona.

(jad)