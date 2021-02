Se Stevenem Rosenblumem, jedním z nejlepších střihačů na světě

Petr Jákl produkuje další film, tentokrát s De Nirem a Malkovichem

Po natočení snímku Jan Žižka se režisér a producent Petr Jákl začal orientovat více na zahraniční filmový trh. Po svých producentských počinech Nejvyšší pocta s Edem Harrisem a Samuelem L. Jacksonem, Best Sellers s Michaelem Cainem, nebo Axis Sally s Al Pacinem právě natáčí film Wash Me in the River s Robertem De Nirem a Johnem Malkovichem.

»Na týden jsme museli kvůli koronaviru zastavit natáčení už v přípravném období, a na další týden bohužel i během natáčení. Dotklo se to i Roberta De Nira, který musel jet domů, a jeden den se s ním bude ještě dotáčet. Jinak probíhalo všechno skvěle,« řekl Jákl, který odjel začátkem tohoto roku na natáčení do USA. Film vzniká na lokacích v Portoriku, Georgii a v Los Angeles.

Hlavním tématem snímku Wash Me in the River scenáristy Taylora Barkera je pomsta. Jde o příběh bývalého narkomana, který se snaží pomstít dealerům zodpovědným za smrt jeho snoubenky. »Režisérem filmu je Randall Emmett, se kterým jsem spoluprodukoval snímek Axis Sally s Al Pacinem. Ten se natáčel taky v Portoriku. Randall má za sebou jako producent 116 filmů. Stojí za takovými hity jako je Irčan, Everest nebo Mlčení,« vysvětlil Jákl.

S manželkou Romanou

Film Wash Me in the River má skvělé obsazení, ve třech hlavních rolích se objeví Robert De Niro, Jack Huston a John Malkovich. »John Malkovich dorazil na poslední týden natáčení v Portoriku. Byl úžasný, jako vždycky. Moc jsme si rozuměli a mluvili hodně o Praze, kde byl mnohokrát. Vzpomínal, jak u nás točil reklamu na Plzeň, plno francouzských filmů, nebo jak chodil v zimě pod Karlovým mostem během natáčení bez neoprenu ve vodě,« svěřil se producent, který kromě zahraničních filmů dokončuje zatím svůj největší český počin Jan Žižka. Ten by měl být do českých kin uveden letos.

»Bohužel zatím nevíme, stejně jako zbytek téhle země, jaký vývoj tahle situace bude mít, co ještě pandemie přinese, a kdy se otevřou kina. Máme tak alespoň prostor udělat z filmu Jan Žižka to nejlepší, co jde,« dodal Petr Jákl.

Nejvyšší pocta

Válečné drama Nejvyšší pocta bylo posledním filmem herců Petera Fondy a Christophera Plummera. »Držitel Oscara Christopher Plummer zemřel před dvěma týdny. V Nejvyšší poctě byl naprosto úžasný, a tak jsme k jeho poctě sestříhali ukázky z jeho scén,« řekl Jákl.

Best Sellers

Spolupráce Petra Jákla s Michaelem Cainem na komediálním dramatu Best Sellers vznikla na základě hercovy účasti na filmu Jan Žižka. Snímek byl letos vybrán do nesoutěžní sekce Berlinale Special Gala, kde jsou uváděny pečlivě vybrané filmy výrazných režisérských osobností, a kde měl například loni mezinárodní premiéru český film režisérky Agnieszky Holland Šarlatán.

(mac)

FOTO – bioscop.cz