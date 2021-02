Ilustrační FOTO - Pixabay

Naučte děti jíst zdravě

Strava by měla být pestrá, což samozřejmě víme, a i děti by měly poznat širokou paletu chutí, které jim s láskou (jak jinak) připravujeme. Některá jídla dětem zachutnají hned napoprvé, jiná potřebují ochutnat několikrát, než jim přijdou na chuť.

K nám chodí vnoučata relativně často, byť teď v době covidu méně, než bychom si přáli. Přesto jsme je naučili jíst jídla, která doma rodiče nevaří. Ne že by snad nechtěli, ale prostě jen proto, že nemají čas. Zvolili jsme klasickou babičkovskou kuchyňskou taktiku.

Když dítě bude vědět, že je nenutíte hned sníst velké množství nové potraviny, nebude se bát zkoušet ji. Pokud je novinka nezaujme ani po několikerém ochutnání (přesný počet stanoven není, ale dospělému prý stačí třeba jen tři ochutnání, zatímco dítě potřebuje některé pokrmy ochutnat až 11krát), vyzkoušejte něco jiného, jiný druh zeleniny nebo ovoce. Nenuťte děti jíst něco, co jim opravdu nechutná, tím jen posílíte jejich odpor k dané potravině. Nepřestávejte dětem nové potraviny nabízet, někdy totiž začnou něco nového jíst, i když to předtím několikrát odmítly. Tak to dělaly naše babičky s námi, a není od věci se k jejich »taktice« vrátit.

Mnoha věcem se děti naučí tím, že napodobují starší sourozence a dospělé. Když chcete děti naučit zdravým stravovacím návykům, měli byste je sami dodržovat. Dávejte si pozor na to, co říkáte a děláte, děti vás vnímají a napodobují. Příště, až si budete nabírat salát z mísy, nandejte si pořádnou porci a ještě u toho poznamenejte, jak moc máte salát rádi. Uvidíte, že děti sedící s vámi u stolu si budou dříve či později na salátu pochutnávat také.

Dejte dětem možnost si vybrat. Zvlášť u ovoce a zeleniny je důležité nabídnout dětem dva tři druhy. Když si dítě může vybrat, kterou ze zeleninových příloh si dá k obědu, uvědomí si, že na jeho názoru záleží. Babičky byly a jsou moudré, a proto v »nabídce« měly i to, co jejich maličcí mají nejraději. Novinku na stole možná přehlédnou, možná ale ochutnají.

Děti rády pomáhají. Ty naše, až na nejstaršího vnuka, ano. Po vzoru našich babiček necháváme vnučky podílet se na přípravě oběda. Plátky masa naklepou, zeleninu nakrájí, byť rukou neumělou. Maso z kostí do polévky oberou atd. A pak s chutí vyzkoušejí to jídlo, na jehož přípravě se podílely. U nás například »frčí« záviny, do kterých děvčata nakrájela a před tím očistila (jádřince zbavila) jablka. Obalují kuřecí řízečky, krájejí vařené i syrové brambory, čistí a krájejí mrkev a jinou zeleninu do polévky… A občas přijdou s nápadem, co uvařit k obědu. Je to podobné tomu, co naše babičky také dělaly. Však jen díky toleranci maminky a babiček jsem se naučil vařit, byť dokonalé chuti jejich jídel jsem nedosáhnul.

Ale zato umím mýt a utírat nádobí, uklízet, leštit příbory, uvařit kakao, namazat chléb máslem a medem a spoustu jiných užitečných maličkostí, k nimž mě maminka a moje babičky pustily.

Pokud bydlíte na venkově a máte slepice, nechte děti sbírat vajíčka. A pak jim poraďte, jak se vejce vaří. Anebo je nechte připravit si vaječnou omeletu, míchaná vejce nebo palačinky. Možná že zjistíte, že vejce naměkko, které jim dosud nechutnalo, protože je odmítala vaše dítka jíst, s chutí zbaští.

Mějte zeleninu a ovoce po ruce. Zapečené tousty se šunkou a se sýrem, to (jak jinak) s kečupem, toť snídaně či svačina, kterou děti mají rády. Přidejte jim k tomu několik pokrájených rajčat, jen tak, bez ohledu na to, zda je budou jíst. Nebo několik pokrájených ředkviček. Či na měsíčky nakrájená, jádřince zbavená jablka. A chléb s máslem a plátky rajčat? Proč ne, když uvidí, že je jíte s chutí i vy.

Přidávejte zeleninu a ovoce do oblíbených dětských jídel

Docela jednoduchý a účinný způsob, jak děti přimět sníst více zeleniny a ovoce. Moderní babičky vědí, že děti mají rády pizzu. Občas ji donesou jejich rodiče, hotovou, nebo ji objednají. Dětem chutná, ale proč ji nedoplnit zeleninou (jemně pokrájenými nudličkami papriky například)?

Babičky měly a mají spoustu nápadů na to, jak děti přesvědčit k tomu, aby jedly zdravě. Jíst ovoce a zeleninu může být nudné, ale když dětem umožníte zapojit fantazii, začne je to bavit. Můžete třeba zkusit dát dětem oloupanou zeleninu a ovoce a nechat je, ať si do nich vykrajují legrační obličeje nebo třeba zvířátka. Zatímco budou vytvářet své umělecké dílko, jistě jim nějaký ten odkrojený kousek přijde k chuti. Podobně si můžete hrát s uspořádáním kousků jídla na dětském talíři, fantazii se meze nekladou.

Ano, babičky byly a jsou moudré a vědí, jak dětem poradit, aby jim zdravé jídlo chutnalo…

(jan)