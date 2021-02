Bitevní letoun F-35. FOTO - Wikimedia commons

Myslíte to vážně? Ceny za rok 2020

Jako sloupkař Foreign Policy In Focus každoročně uděluji ceny jednotlivcům, společnostem a vládám, jež činí ze čtení zpráv každodenní dobrodružství. Tady jsou ceny za rok 2020…

Cena Zlatý citrón (The Golden Lemon Award) patří firmě Lockheed Martin za její neviditelný bitevní letoun F-35 páté generace, s cenou 1,5 bilionu USD nejdražší zbraňový systém v dějinách. Letoun má momentálně 883 konstrukčních vad, včetně devíti závad »první kategorie«. Ty poslední »mohou způsobit úmrtí, těžké zranění nebo těžkou nemoc z povolání« pilotům a »vážné poškození« zbraňových systémů a připravenosti k boji (což zní jako ony televizní inzeráty na léky, jež mohou či nemusí vyléčit vaši nemoc, ale také mohou zabít vašeho prvorozeného a proměnit vás ve fretku)…

Ale firma na těch chybách správně zapracovala - ne tím, že je napravila, ale tím, že je překvalifikovala na méně závažné! Pokud jde o ostatní problémy, Lockheed Martin tvrdí, že je vyřeší, když dostane víc peněz. Společnost teď dostává dvě miliardy USD ročně, aby udržela asi 400 letounů F-35 ve vzduchu, s výdaji 50 milionů USD na letoun. Jedna letová hodina F-35 přijde na 28 455 USD.

Americké letectví se řídí předpovědí průmyslníka Normana Augustina, že náklady na válečná letadla se každých deset let zvýší desetkrát. Předpověděl, že od roku 2054 bude Pentagon schopen koupit jen jedno stíhací letadlo…

Stříbrný citrón (The Silver Lemon) dostává vojenské námořnictvo USA za odstavení svých válečných lodí k boji v pobřežních vodách po necelých dvou desetiletích ve službě. Všech deset pobřežních lodí zjevně má zásadně vadný pohonný systém. Lodě stojí něco přes 600 milionů USD za kus. Je naplánovaná výroba dalších šesti.

Vojenské námořnictvo USA plánuje postavit celkem 82 lodí v příštích šesti letech, za 147 miliard UDS, včetně 20 fregat v ceně 940 milionů USD za jednu, jež by bojová pobřežní plavidla nahradily.

Bronzový citrón (The Bronze Lemon) armádě USA za vydání 24 miliard USD k nahrazení 27tunového bojového vozidla bradley - aj, ničím? Ne že by všechny ty peníze neutratila. Nejprve tu byl M2, ale jeho pancíř byl příliš tenký. Pak vyvinula tzv. bojový systém budoucnosti, ale byl příliš velký a měl také nedostatečné pancíře. Pak postavila pozemní bojové vozidlo, což bylo monstrum a vážilo třikrát víc než bradley. Řešení? Nechte si staré bradleye…

Cena ET (The ET Award) nové kosmické jednotce za vzhled jejích uniforem jako maskáče do pralesa. Jak okomentoval George Takei (Helmsmen Hikaru Sulu ze Star Treku): »Není jasné, k čemu je ve vesmíru potřebné maskování?«

Cena Zlatý COVID-19 (The Golden COVID-19 Award) vrchnímu dozorčímu soukromého pojišťovnictví pravicové brazilské vlády krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara Solange Vierirovi. Podle bývalého úředníka ministerstva zdravotnictví a epidemiologa Julia Crody, když řekl, že u starých lidí je větší pravděpodobnost, že zemřou na virus, Vierira k tomu prohlásil: »Je dobré, že se úmrtí soustředí na staré. To zlepší náš ekonomický výkon, jak to sníží náš penzijní deficit.« Virus zabil do prosince oficiálně přes 184 000 Brazilců.

Stříbrný COVID dostává US ministr obchodu Wilber Ross, který řekl reportérovi televize Fox News, že virus má i pozitivní aspekt: »Myslím, že pomůže urychlit návrat pracovních míst do Severní Ameriky.« Nezaměstnanost v USA přesáhla vloni v létě 20 milionů lidí. Virus také zabil do konce roku víc než 335 000 Američanů.

Bronzový COVID míří k italské firmě dodávající zdravotnické potřeby Intersurgical, jež vyhrožovala žalobou na startér 3D tiskárny na výrobu ventilu k ventilátoru během jarního nouzového stavu při šíření COVID-19 v severní Itálii. Intersurgical, jež si účtuje za každý ventil 11 000 USD, nedokázala vyhovět potřebě nemocnic přetížených zoufale nemocnými pacienty. Takže Alessandro Ramaioli a Christian Francassi z firmy Isinnova, společnosti, jež 3D tiskárnu vyrábí, změnili konstrukci dílu, protože firma Intersurgical odmítla zveřejnit konstrukční údaje. Ventily ze 3D tiskárny stojí jeden dolar za kus…

Teď Intersurgical vyhrožuje obžalobou dvou lidí z Isinnovy za porušení patentu. Virus do prosince zabil přes 97 000 Italů.

Cenu otáčivých dveří (The Revolving Door Award) získává generál námořní pěchoty Joseph Dunford, který dohlížel na testování problémového bitevníku F-35 od firmy Lockheed Martin. Podle testů letoun »nevykazoval, že by… F-35B byl operačně účinný nebo vhodný k jakémukoli použití v omezené bojové operaci«, a kdyby se letoun střetl s nepřítelem, měl by se »vyhnout zapojení do střetu« (rozuměj: utíkejte jako o život). Test také shledal, že piloti pod 165 liber váhy (cca 75 kg) mají 25% šanci, že zahynou, a téměř jistotu vážných zranění šíje, když se z letounu katapultují…

Ale Dunford řekl, že má plnou důvěru v F-35 (generálové s nimi nelétají). Asi čtyři měsíce poté, co Dunford skončil jako šéf náčelníků štábů, byl jmenován do Rady ředitelů Lockheed Martin…

Má plno společníků. Po penzionování se admirál William Crowe zapojil do General Dynamics, generál John Shalikashvili vstoupil do Boeingu, gen. Richard Myers do Northrop Grumman a současný kandidát na ministra obrany, penzionovaný gen. Lloyd Austin, je ve správní radě Raytheonu, jednoho z hlavních dodavatelů nových vesmírných sil.

Cenu za cit pro kulturu (The Culture Sensitivity Award) získala Trumpova správa za jmenování Darrena Beattieho do Komise za zachování amerického dědictví v cizině, jež dohlíží na udržování památníků holocaustu v Evropě. Beattie se objevil v diskusním panelu s Peterem Brimelowem z VDare, protiimigrantského webu, který právní středisko pro chudé z Jihu nazval »stránka nenávisti«. Trumpův Bílý dům také vydal prohlášení o Dnu památky holocaustu, v němž nebylo nikde zmíněno slovo »židovský« (Jewish).

Spoluvítězem ceny je ale i izraelský pravicový premiér Benjamin Netanyahu za jmenování bývalého generála Effi Etaima šéfem muzea Yad Vashem Holocaust (Památník obětí holocaustu). Eitam, osadník ze Západního břehu, se zmiňuje o Palestincích jako o »rakovině« a obhajuje jejich vyhnání z okupovaných území. »Nemůžeme být se všemi těmi Araby,« říká a tvrdí, že armáda by odtamtud obyvatelstvo vyhnala přes noc. Také vyzývá k vyloučení všech Palestinců z parlamentu…

Čestná zmínka patří Bílému domu za to, že na členy kmene O'odham, kteří protestovali proti hraniční zdi, která rozděluje jejich území, vypustil příslušníky pohraniční stráže, arizonské státní policie a příslušníky Státní bezpečnosti. Členové kmene byli otráveni plynem a zasaženi gumovými projektily a řada dětí byla zatčena. Stalo se 12. října, na Den domorodců…

Cenu Slepá spravedlnost (The Blind Justice Award) získává konzervativní řecká vláda za obvinění 25letého Afghánce za zabití svého šestiletého dítěte, jež se utopilo, když se převrátil člun plný uprchlíků. Adriana Tidona z Amnesty International řekla, že obvinění bylo jen dalším způsobem, jak odrazovat hledače azylu, a porušilo Ženevské konvence na ochranu uprchlíků.

Na druhém místě v této kategorii je egyptský Národní volební úřad, který byl rozzlobený na nízkou účast voličů v 1. kole senátních voleb vloni v srpnu. Hlasování je v Egyptě povinné, ale Egypt je uprostřed pandemie a ekonomické krize. Mnoho volebních míst bylo také mimo obydlená místa, čímž bylo pro voliče složité se tam dostat. Do volebních místností přišlo hlasovat jen něco málo přes 14 % ze 64 milionů egyptských voličů. Reakce Komise? Obvinila 54 milionů lidí z porušení volebního zákona, což znamená pokutu 500 egyptských liber (necelých 700 Kč)…

Cena Mata Hari (The Mata Hari Award) putuje pravicové indické vládě Narendry Módího za rozbití vysoce sofistikovaného pákistánského špionážního kruhu. Agent - holub natřený na růžovo s kroužkem s číslem - byl předán policii, která pokračuje ve vyšetřování. Oficiální verze je, že místní viděli, jak holub přeletěl hranici a chytili ho, ale podezření je, že šlo o práci zevnitř – tedy o práskače…

Existují ale také lidé, kteří skutečně dělají, co mohou, aby udělali svět lepším místem k žití. Tady jich pár je:

Hallel Rabin, 19letý izraelský odpírač vojenské služby, jenž si odseděl tři uvězňující rozsudky za to, že odmítl sloužit na okupovaných územích. »Lidé u moci stanovují politiku okupace a utlačování celého národa,« řekl. »Nebudu se podílet na systému založeném na nerovnosti a strachu.«

Melati a Isabel Wijsenovy, 19 a 17 let, které úspěšně agitovaly za zákaz vyhazování plastů v Indonésii. Indonésie je po Číně druhým největším zdrojem znečišťování moře. Sestry se také zabývaly klimatickými změnami. »My děti jsme jen 26 % světové populace, ale jsme 100 % budoucnosti,« řekla Isabel za souhlasného přitakávání sestry.

A konečně jeden Ir, který vybral přes tři miliony USD k nákupu vody, potravin a léčiv pro rezervaci indiánského kmene Hopi a pro národ Navajů. Oba kmeny jsou těžce postižené pandemií COVID-19. Peníze byly vrácenou splátkou. V roce 1847 národ Choctawů poslal 170 USD irským rodinám postiženým v letech 1845-49 bramborovým hladomorem, který zabil přes milion lidí a přes milion dalších donutil emigrovat. Choctawové byli prvním kmenem násilně přestěhovaným do Oklahomy v roce 1831 po tzv. slzavé cestě, na níž jich tisíce zemřely na nemoci a hlad. Když příslušníci kmene slyšeli o hladomoru, shromáždili peníze a poslali je kvakerům, aby je rozdělili.

Conn HALLINAN, Dispatches From The Edge, 16. ledna 2021

Překlad Vladimír SEDLÁČEK