Nestojím o vaše Kidy

Repliku z filmu Limonádový Joe lze použít jako vzkaz českým poslancům a senátorům. Stačí poslední slovo změnit na »kydy«.

V Česku máme problém známý jako COVID-19. O koronaviru víme, že je nakažlivý, přenáší se kontakty mezi lidmi, nemáme proti němu lék a nadějné vakcíny jsou k dispozici teprve jeden či dva měsíce.

Místo hledání co možná nejlepší obrany proti koronaviru vidíme, že se politici chovají jako spolek naprostých idiotů. Ukažte mi jinou zemi, která své politické oponenty udává k EU, kde domácí udání na Čapí hnízdo je odsunuto na zadní ploténku sporáku, aby nevychladlo a mohlo být použito těsně před volbami.

Dovolím si uvést příklad ze začátku schůze Sněmovny 10. 2. 2021. Profesor Válek (TOP 09) názorně předvedl, jak se dělá šmejdská politika. Citoval totiž výrok ministra zdravotnictví Blatného o vakcíně Sputnik V (viz stenografický záznam):

»Tak vakcína Sputnik je jistě vakcína, která se dá použít, to by ale pan ministr Blatný nesměl opakovaně říct, že dokud on bude ministr, tak tady vakcína Sputnik nikdy nebude.«

Ministr Blatný ovšem řekl serveru iROZHLAS.cz něco jiného: »Nebudu chtít, aby se očkovalo něčím, co neschválí Evropská léková agentura (ELA).« To je samozřejmě čistě politický, nikoli vědecky podložený výrok.

Dovolím si spekulovat, že Rusko nepožádalo evropskou agenturu o schválení vakcíny, protože rozhodnutí může být odkládáno z čistě politických důvodů. Schůdnější se jeví schválení příslušnou národní agenturou, jíž je v ČR SÚKL.

To, co řekl ministr Blatný, nevylučuje zajištění objednávek ruské vakcíny před jejím schválením. Víme totiž, že EU uzavřela dohodu o dodávkách vakcín pro členské státy, jenže objednávky byly zredukovány. Vlastně nebyly zcela naplněny. Do hry patrně vstoupilo Trumpovo heslo převzaté Bidenem »America First« a Izrael, který údajně platil dvojnásobnou cenu za dávku.

Profesor Válek se poté obul do ministra Blatného jako čistý politik: »Rozuměl bych tomu, kdyby nouzový stav fungoval, kdyby se situace zlepšovala, ministr zdravotnictví předložil jasný plán, který se realizuje, a ten plán vede k tomu, že se nehroutí nemocnice v Chebu, že ubývá počet nakažených, že se JIP vyprazdňují a postupně se ten plán plnil.«

To jsou kydy, pane profesore. Dobře víte, že opozice nedělá nic pro to, aby ta opatření fungovala. Jakýkoli úspěch vlády jde proti zájmům opozice. Jinak řečeno, na životech lidí vůbec nezáleží.

Profesor Válek dále řekl: »(…Blatný říká, že občané) jsou ti, kteří můžou za to, že se ta situace zhoršuje, a buďme víc a víc šikanózní v těch nařízeních a jaksi zvyšujme pokuty.«

Zase kydy, pane poslanče. Ministr Blatný řekl pravý opak: »Nová opatření nemají smysl, pokud lidé nedodržují ta současná.«

Jako občan nechci slyšet kydy otitulovaného profesora ani jiných politiků. Potřebujeme slyšet jednoznačnou výzvu k dodržování opatření, protože nic lepšího k dispozici nemáme. Tečka.

Místo toho jsme slyšeli kydy o náhradách podnikatelům a živnostníkům a vůbec všem, kteří najednou natahují ruce. Žijete v kapitalismu, kde se přece každý stará sám o sebe. To najednou neplatí?

Místo toho jsme slyšeli kydy o dostavbě Dukovan, o tom, že by vláda měla zastropovat výkupní cenu energie, aby na ni občané a podnikatelé za těch patnáct nebo dvacet let nemuseli doplácet. Tedy, pokud se vůbec začne stavět a reaktor se dostaví. To je přece opět proti působení neviditelné ruky trhu. Stát ceny neurčuje. Jediné, co může dělat, je zvyšovat marži prodejců.

Slyšeli jsme kydy o naší suverenitě, kterou nemůžeme narušit tím, že budeme obchodovat s Ruskem a Čínou, a k tomu kydy poslankyně Langšádlové: »Mě v létě navštívil jeden francouzský senátor a on mi tak říkal, no, vy už jste asi ztraceni, že jo, vždyť jako váš prezident je proruský, pročínský, tak to vy už jste vlastně asi tak jako ti Maďaři, jako jste vy ještě, jak vy to máte? Já jsem ho ujišťovala, že ne, že my nejsme ztraceni, že se to určitě všechno podaří po dalších volbách zvrátit. A já v to pevně věřím.«

Teď (11. 2. 2021 v 10.40) mluví v ČT24 místopředsedkyně Pirátů Richterová. Bože, chraň naši republiku před tím, aby nám jednou vládli lidé-žvanilové jejího druhu.

Jiří JÍROVEC