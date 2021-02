Šíření poplašné zprávy je trestné

Při sledování zpravodajství ČT24 dne 27. ledna po 15. hodině byla jako zaručená informace odvysílána moderátorkou zpravodajství »závazná zpráva« o tom, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky doporučilo přerušení očkování lidí proti nemoci COVID-19 a podobná informace delší čas běžela i na serveru. Po krátké době se zjevilo upozornění na mimořádnou zprávu, že se k vyřčené nepravdě ze strany ČT vyjádří ministr zdravotnictví pan Blatný. K tomu také došlo. Pan ministr odmítl zásadně to, co bylo vyjádřeno v předchozím zpravodajství a uvedl na správnou míru to, co se očkování týká.

Poté se zaskočená moderátorka snažila o jakési komentování, a aniž by se omluvila ona nebo vedoucí zpravodajství ČT24, pokračovala v dalších rozhovorech. Není to první případ, kdy se ve zpravodajství ČT, ale i dalších televizních stanic, objevují zavádějící dezinformace, nepravdy, které mají jediný cíl: zneužívat podobných excesů proti opatřením, kterými se vláda ČR a různí odborníci snaží nacházet cesty ke zlepšení situace v šíření pandemie. Byť i s některými tzv. rychloopatřeními lze polemizovat. Ale právě zde dochází ke zneužití médií, aniž by byly řádně ověřeny dané skutečnosti.

Protože podobných náhod ze strany zpravodajství přibývá, měly by se touto skutečností začít konečně zabývat i orgány, např. ty, které jsou činné v trestním řízení, a autory nepodložených informací předvolávat k zodpovědnosti.

Jiří POKORNÝ