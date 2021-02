Řetězce i e-shopy mají zatím dostatek respirátorů i roušek

Ilustrační FOTO - Pixabay

Lékárny hlásí prudký růst zájmu o respirátory, zásoby rychle mizí

Po ohlášení ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) povinnosti nosit respirátory FFP2 v obchodech či MHD, která by měla začít platit od úterý, hlásí lékárny prudký nárůst zájmu o tyto ochranné prostředky. Už dříve zvýšily dodávky, přesto zásoby u některých prodejců už rychle mizí. Zástupci vybraných lékáren to řekli ČTK. Dostatečné zásoby respirátorů i roušek zatím mají i potravinářské řetězce a e-shopy.

Extrémní zvýšení poptávky po vystoupení ministra Blatného na tiskové konferenci zaznamenaly lékárny Dr. Max. "V některých regionech přímo naši lékárníci mluví o nákupní horečce a davovém šílenství. Náš e-shop také čelí prudce zvýšenému zájmu - chvílemi je jeho návštěvnost na desetinásobku běžného stavu," uvedl mluvčí lékárenské sítě Michal Petrov. Zboží se podle něj rychle doprodává, zásobování lékáren je ale plynulé. Další respirátory od spolehlivých dodavatelů jsou podle něj na cestě. Před týdnem navíc Dr. Max zvýšil dodávky do tří uzavřených okresů, dodal Petrov.

Lékárna.cz za eviduje nevídanou poptávku ve své více než dvacetileté historii. Prodala 106.000 kusů respirátorů, za předchozích 30 dnů to bylo 116.000, a to zaznamenala hned dvakrát prudký růst zájmu - poté, kdy vláda po vzoru okolních zemí zvažovala zavedení povinnosti respirátorů, a jejich osvobození od DPH. "Nabídka respirátorů FFP2 na webových stránkách Lékárna.cz odráží aktuální zásoby na skladě. Pod vlivem obrovské poptávky se mění prakticky z hodiny na hodinu, ale objednané respirátory zatím zákazníkům distribuujeme plynule. Pokud ale další dodávky respirátorů fyzicky do našeho skladu nedorazí, může být nabídka dočasně minimální až žádná," uvedl zakladatel firmy Vladimír Finsterle. Obdobně si podle něj vedou roušky.

Řetězec lékáren Benu eviduje zvýšený zájem o respirátory od začátku měsíce, kdy vláda dočasně zrušila DPH na tyto ochranné pomůcky. "Vývoj situace sledujeme a doplňujeme zásoby tak, aby byly zákazníkům k dispozici, na zvýšenou poptávku respirátorů a roušek s ohledem na nová nařízení jsme připraveni," uvedla mluvčí sítě Alžběta Poršová.

Ústecký dodavatel reklamního textilu a pracovních oděvů Malfini má na skladě přes 200.000 respirátorů FFP2. Certifikované výrobky ze zahraničí si mohou objednávat zákazníci na webu www.rouskylidem.cz. "Objednávali jsme tyto ochranné prostředky při jarní vlně pandemie a zůstali nám na skladě," řekla ČTK mluvčí firmy Marie Logrová.

Povinnost mít vyšší ochranu dýchacích cest by mělo ministerstvo zdravotnictví vyhlásit od úterý. Kromě respirátorů třídy KN95 nebo FFP2, budou moci lidé v obchodech, nemocnicích nebo veřejné dopravě využít jako alternativu nanoroušky, případně dvě chirurgické ústenky. Důvodem opatření je podle Blatného horší epidemická situace se šířením britské mutace koronaviru.

Řetězce i e-shopy mají zatím dostatek respirátorů i roušek

Potravinářské řetězce i e-shopy mají zatím dostatečné zásoby respirátorů i roušek. Někteří prodejci evidují po oznámení o povinnosti nosit respirátor od úterý v obchodech, nemocnicích nebo veřejné dopravě opětovný nárůst zájmu. Prodejci tak zajišťují další dodávky, uvedli na dotaz ČTK.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po mimořádném jednání vlády oznámil, že od úterý budou na místech s větší koncentrací lidí povinné respirátory FFP2 či KN95, nanoroušky, případně dvě chirurgické ústenky. Důvodem je podle něj horší epidemická situace se šířením britské mutace.

Po tomto vystoupení zaznamenal e-shop Alza.cz podle své mluvčí Daniely Chovancové skokový růst poptávky. "Zásoby jednorázových trojvrstvých roušek máme dostatečné ve stotisících kusů, nanoroušek české výroby v řádech tisíců kusů. Aktuálně naskladňujeme tisíce kusů respirátorů FFP2 a na cestě jsou další desetitisíce. V e-shopu by měly být dostupné během víkendu," uvedla.

Velká část zákazníků internetového prodejce Mall.cz se předzásobila respirátory v druhé polovině ledna, kdy vláda zveřejnila úvahy o zavedení jejich povinnosti na vybraných místech po vzoru Rakouska a Německa. Zatím e-shop podle své mluvčí Pavly Hobíkové zvýšený zájem nevidí. K nejprodávanějším podle ní stále patří respirátory v balení po pěti a deseti kusech a také chirurgické roušky po 100 kusech. Mall.cz má podle Hobíkové skladem desítky tisíc kusů respirátorů a roušek v různých baleních od různých dodavatelů.

Dostatečné zásoby respirátorů mají také hypermarkety Globus. "Poptávka po respirátorech FFP2 se v posledních dvou týdnech zvýšila v řádu desítek procent. Přičítáme to příznivé ceně, respirátor této třídy lze u nás koupit od 11,90 koruny za kus. Ustanovením povinnosti nošení respirátorů na určitých veřejných místech se zájem zákazníků zřejmě ještě zvýší," řekla mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Dostupné v dostatečném množství jsou respirátory také v obchodech Albert, řekl ředitel komunikace Jiří Mareček. Řetězec jejich cenu snížil už na konci ledna a nabídl je za nákupní cenu bez marže. Následně je zlevnil ještě o DPH. Zásoby respirátorů a roušek zajistila společnost také pro své zaměstnance.

Lidl nabízí balení tří kusů bílých respirátorů FFP2 za 29,90 koruny. "Závozy zboží na naše centrální sklady průběžně probíhají a bezprostředně se distribuují prodejnám. Přirozeně výhodná cena vede k silné poptávce, proto není možné zcela garantovat neustálou dostupnost tohoto zboží ve všech prodejnách napříč Českou republikou, a to i přes maximální spolupráci s dodavateli," řekl mluvčí obchodní sítě Tomáš Myler.

U respirátorů kategorie FFP2 a vyšší vláda od 3. února na dva měsíce zrušila daň z přidané hodnoty (DPH), aby zvýšila jejich dostupnost. Podle šéfa analytiků nákupního rádce Heureka.cz Michala Buzka se tento krok do cen respirátorů promítl snížením ceny v průměru o 20,6 procenta. Na respirátory se vztahovala 21procentní sazba DPH.

(čtk)