Ilustrační FOTO - Pixabay

Obáváme se postupu kontrol respirátorů u zákazníků

Předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina má velké obavy, jakým způsobem se bude kontrolovat nošení ochrany dýchacích cest u zákazníků podle nového vládního nařízení, řekl to ČTK. V prodejnách a dalších místech se zvýšenou koncentrací lidí by měla od úterý platit povinnost vstupu jen s respirátorem alespoň třídy FFP2, nanorouškou nebo dvěma chirurgickými ústenkami. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to dopoledne oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Na trhu je podle Březiny velké množství respirátorů a roušek, které neodpovídají standardům. "Tedy si nejsem jistý jejich funkčností k ochraně lidí a současně mám obavu, že někteří lidé budou jeden respirátor nosit i několik dní, jen aby naplnili vládní nařízení bez ohledu na nehygieničnost a nefunkčnost takové ochranné pomůcky," řekl.

Za dostatečnou ochranu nebude možné podle Blatného považovat různé "svépomocně vyrobené tkaniny a další provizorní ochrany úst". Kontrola toho, že se nejedná o doma vyrobený kryt dýchacích cest, není podle ministra tak složitá. Opatření jsou nastavena pro zdraví každého jednotlivce i celé společnosti a stát musí mít nástroje na jejich vymáhání, uvedl dále. Dodal, že nový pandemický zákon obsahuje sankce za nedodržování nařízení i pro fyzické osoby.

Většina členů AČTO podle Březiny má roušky i respirátory ve své nabídce standardně již měsíce. Stále více se v sortimentu prosazují české výrobky. "Zájem o respirátory ze strany našich zákazníků není pouze otázkou posledních dnů, ale je pochopitelné, že vládní prohlášení z tohoto týdne vyvolalo jejich zvýšené prodeje," doplnil.

Důvodem pro zavedení povinnosti kvalitnější ochrany úst a nosu je podle Blatného horší epidemická situace se šířením britské mutace.

(čtk)