Velký Špalíček. FOTO - Wikimedia commons

Katolická církev jako firma

Obchodní centrum uprostřed Brna s názvem Velký Špalíček koupilo od společnosti Generali Immobilien Biskupství brněnské. Tento investor chce s boží prozřetelností obchodní centrum údajně provozovat a rozvíjet k blahu spokojených návštěvníků jako místo nákupu i setkávání.

Brněnské římskokatolické biskupství bude za účasti odborníků způsoby rozvoje několik měsíců zkoumat a vyhodnocovat. Za nových majitelů dosud sjednané podmínky a původní nájemní smlouvy s provozovateli obchodů a služeb v tomto nákupním středisku zatím platí.

Biskupství brněnské pořizuje menší nemovitosti, lesy a zemědělskou půdu. Investice olomouckého arcibiskupství směřují především do rozvoje vlastního hospodaření, jehož největší díl tvoří lesnictví a zemědělství. Biskupství dostává od státu peníze z náhrad za nevydaný církevní majetek. Církve utvářejí skupiny ekonomických poradců, ti jim mají doporučovat, jak nakládat s majetkem a naopak zboží či peníze získané i z restitucí rozhojňovat.

Předseda Brněnské městské organizace KSČM Martin Říha

Předseda Brněnské městské organizace KSČM Martin Říha k tomu poznamenal: »Peníze z církevních restitucí měly jít na provoz církve a na dobročinnou činnost! Nikdy bych nevěřil, že církevní představitelé budou získané peníze tímto způsobem investovat! Teď je na řadě stát a měl by zatrhnout veškeré dotace církvím na činnost. Když mají peníze na tyto účely, jistě se bez finančních dotací od státu obejdou a zvládnou vše bez problémů. Jinak se církve staly nejbohatší neziskovou organizací v ČR a pořád tento stát o peníze dojí! Že jim není hanba!«. Do brněnského Velkého Špalíčku chodí lidé za nákupem i do kina skoro dvacet let. Na místě dnešní nákupní galerie, restaurací a biografů Velký Špalíček stávaly ve 13. a 14. století měšťanské domy. Většina z nich patřila k nadprůměrným obytně-řemeslnickým objektům, které těžily ze své polohy blízko hojně navštěvovaných tržišť a institucí zemské i městské správy. Lokalita patří k nejstarším částem Brna.

(vž)