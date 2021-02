Zdraví, nebo kšeft?

Vláda pokračuje v křižáckém tažení proti covidu. Zmatečná a děravá opatření i průběžné statistiky však vyvolávají stále větší pochybnosti, zda úspěšně. Zároveň vláda zatočila s opozicí, které opakovaně cosi slíbila, a pak stejně udělala něco jiného.

Naposledy tedy schválila povinnost nosit v některých případech respirátory.

Před rokem jsem tvrdil, že k úspěšnému zvládnutí pandemie potřebujeme za prvé funkční pandemický plán, který předvídatelně a srozumitelně uvede opatření, kterými se v různých případech vývoje pandemie máme řídit. Byl sice nakonec sestaven PES nebo PES2, ale ve skutečnosti je spíše kočkopsem nebo vlkodlakem, který požírá sám sebe.

Dále jsem vyzýval k obnově systému civilní ochrany obyvatel, který by zajistil pravidelnou distribuci ochranných pomůcek občanům a také potřebnou péči, a to zdarma. K tomu je nutné samozřejmě zajistit dostatečné kapacity lůžek, soběstačnost ve výrobě potřebných pomůcek s pokrytím ryze výrobních nákladů, třeba ve spolupráci se strategickými podniky. Ve skutečnosti se však stal z obchodu s pomůckami výnosný byznys, a různí šmejdi mají z každého opatření doslova žně. Byly to ale vlády ODS a dalších stran, které zničily systém civilní ochrany obyvatel, naši soběstačnost i výrazně omezily počet infekčních lůžek.

A za třetí jsem avizoval, že je nutné garantovat, že se stát postará o všechny, na které nemilosrdná a nutná opatření dopadnou. Že pandemii nesmí rozhodně zaplatit ti nejchudší, ale právě naopak. A že i dlouhodobé kroky mají směřovat k bezpečné ekonomice, která bude na další zkoušky připravena.

Na jaře 2020 lidé nahradili nefunkční systém ochrany obyvatel solidaritou. Dodržovali důsledně opatření, šili roušky, pomáhali si. Ale vše mělo své meze. Teď již to nefunguje, řadu opatření lidé dokonce obcházejí. A ani byznys z doma vyrobených roušek nekvete…

Zbývá tedy skutečně jen možnost zapojit se do kolotoče nákupu teď již nedostatkových respirátorů nebo si dávat dvě roušky přes sebe? Kondom také nemá stoprocentní účinnost. Ale dávat dva na sebe? To by mě nenapadlo…

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM