V zájmu nás, co tu žijeme, to není

Elektronika nám pomáhá i nás svazuje. V krátké budoucnosti však nás má ještě více svazovat, a dokonce, i když se tvrdí, že například naše data jsou a budou chráněna, vymýšlí se namísto rodného čísla nějaký jiný nesmyslný údaj, který s naším rodným číslem nebude zdaleka mít nic společného. Atd.

Patřím do generace těch, kteří se v mládí nepotkali s elektronikou. Teprve v pozdním věku se mnohé museli naučit. Možná že spokojeněji než ti, co denně tráví hodiny u počítačů. Chápu ovšem, že zmenšení administrativy, která stále narůstá - stačí si připomenout kolik zaměstnanců měly předlistopadové národní výbory a kolik úředníků zaměstnávají místní orgány dnes, je potřebné. Opravdu asi není jiného východiska než další digitalizace.

Jsou však záležitosti, kde bychom však měli být, pokud jde »o elektroniku«, přece jen poněkud obezřetní. Mám na mysli třeba návrh, aby bylo umožněno elektronicky volit u nás těm, kteří žijí daleko od vlasti. Umožněno jim to sice je, ale volební místnosti mohou často být příliš daleko od jejich bydliště.

A právě v tomto případě mám jisté pochybnosti. Ten, kdo má ještě stále svůj vztah k republice, cestu k volebním urnám si většinou najde, jako ostatně ke své rodné zemi. Ti, kteří dlouhodobě žijí daleko od své vlasti a ani nepočítají s tím, že se do ní vrátí, anebo za dlouhý čas, vědí málo o denních starostech občanů doma, o tom, kdo komu co nabízí, protože přes internet je jistě možné sehnat mnoho informací, ale ne o skutečnosti denního života. Aby člověk pochopil denní starosti, musí je prožívat. Mluvit do nich z dálky, ovlivňovat je, mně připadá jako – promiňte mi – když bych dejme tomu já, žijící na jednom konci města, mluvil do věcí, které trápí obyvatele domu z jeho druhého konce, jako když soused z vesnice radí, jak by měli žít sousedé o kus dál, a také o tom spolurozhoduje. Nemohu přece rozhodovat, kde tam má stát zastávka autobusu, zda místní developer krade další kus nezastavěné plochy, na níž si dosud hrály děti, či jestli soused v mé vesnici si má ze stodoly udělat garáž, anebo nechat stará okna předělat na plastová.

Pochopitelně každý je ovlivněn svým životem a volí mezi stranami, lidmi, které zná, nebo jejichž přístup k jeho životu je mu blízký, či si to alespoň myslí. Ti, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí a volili by přes internet o tom, co potřebujeme, vědí málo, a svou zkušenost ze svého bydliště přenášejí i na nás. Řeší tak vlastně svůj problém. Jenže jejich problém není naším problémem. Aby ten náš, ty naše, pochopili, to by tady s námi museli žít. Proto si myslím, že ono internetové hlasování en bloc není v zájmu nás, kteří tady žijeme a chceme žít.

Jiří VÁBR