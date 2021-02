Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozum zůstává stát

Ústavní soud (ÚS) zrušil část usnesení vlády týkající se omezení pro maloobchod a služby zavedených kvůli šíření koronaviru. Vláda podle soudu dostatečně nevysvětlila, proč přikročila k zákazu u některých provozoven a proč jiné mají ze zákazu výjimku. Rozhodnutí neznamená, že Ústavní soud otevřel maloobchod a že vláda ho nesmí zakázat, zásah do práv jednotlivce musí ale racionálně vysvětlit.

»Ústavní soud se asi rozhodl, že bude vládnout místo vlády i parlamentu,« uvedl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Navázal tak na svou kritiku soudu kvůli jeho nedávnému rozhodnutí zrušit část volebního zákona.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Návrh senátorů na zrušení se týkal konkrétních usnesení, která už nejsou v platnosti, nyní ale platí obdobné usnesení. »Budeme muset opatření upravit v souladu s judikátem,« napsal ČTK vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Další místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) Blesku řekl, že zjišťuje faktické dopady nálezu. »Na podzim jsme aplikovali tzv. rakouskou cestu, kdy hypermarkety mohly nabízet plný sortiment,« uvedl. Aby kabinet zabránil diskriminaci malých obchodů, které musely zůstat uzavřené, přešel podle Havlíčka na tzv. belgický model. Ani velké obchody tak nesmějí od 27. prosince nabízet zboží ze specializovaných malých obchodů, které musejí zůstat zavřené. »Belgický model je férovější vůči podnikatelům, méně komfortní je vůči zákazníkům. Všechny výjimky se průběžně komunikují, pokud byl průběžně větší problém, například dostupnost dětského oblečení a obuvi, tak se to změnilo. Omezení provozu prodejen vycházelo z požadavku epidemiologů, odpovídá to restrikcím prakticky v celé Evropě,« uvedl Havlíček.

Vzkaz do budoucna

Ústavní soud vyhověl návrhu 63 senátorů, který uváděl, že vládní zákaz nepřiměřeně a iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat podle článku 26 Listiny základních práv a svobod. Zejména namítal nerovný přístup k podnikatelům podle prodávaného druhu zboží. Například kamenné obchody s obuví či oblečením zůstaly před zimou uzavřené, ale květinářství, železářství či obchody se střelivem mohly mít otevřeno.

Ze strany státu nelze podle soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka libovolně zasahovat do práv jednotlivce, lze to činit pouze v odůvodněných případech a v nezbytně nutné míře. ÚS zdůraznil, že je však potřeba každý takto robustní zásah konkrétně a racionálně vysvětlit.

ÚS upozornil na to, že se rozhodnutí týká opatření zavedených 28. ledna, která přestala platit 14. února a nahradila je nová. Soud o nich rozhodoval 9. února. Podle zákona však rozhodnutí o návrhu na zrušení právního předpisu nabývá vykonatelnosti publikací ve sbírce zákonů, což si vyžaduje nejméně týden. »Soud si byl už při svém rozhodování vědom, že zrušení se neprojeví v tom, že by se otevřel maloobchod. Primárně šlo o výklad ústavních limitů vydávaných do budoucna. Je to tedy vzkaz do budoucna, nikoliv zpětně,« řekl Šimíček. Stejně odpověděl i na otázku odškodnění podnikatelů, že rozhodnutí platí od nynějška do budoucna, ne zpětně.

»Základním deficitem je okolnost, že z žádného relevantního zdroje není patrné, na základě čeho vláda dospěla k tomuto řešení. Ani praktická nejistota nebo nedostatek informací neznamenají, že vláda může učinit cokoliv a spoléhat na instinkt či politický kompromis. Rozhodnutí vlády se musí opírat o vhodná odborná doporučení a znalosti nemoci,« řekl Šimíček. Podle soudu navíc měla vláda oproti loňskému březnu, kdy pandemie začala, nyní dostatek času, aby opatření lépe promyslela a zdůvodnila.

Obchodníci vydírají daňové poplatníky

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vyzval vládu, aby do týdne předložila návrh na náhradu škod za uzavření prodejen. Způsob zavírání obchodů, které kabinet zvolil, je protiústavní a za několik dní by se proto měly všechny prodejny otevřít, uvedl svaz. »V tuto chvíli vyzývám představitele vlády, aby se majitelům a provozovatelům protiústavně uzavřených obchodů veřejně omluvili a do týdne schválili systém, kterým zajistí náhradu způsobené škody ve výši sto procent průměrných tržeb za celou dobu protiústavní uzavírky,« řekl prezident SOCR Tomáš Prouza. Doplnil, že v opačném případě bude kabinet čelit desítkám tisíc žalob.

