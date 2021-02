Ilustrační FOTO - Pixabay

Povinné, ale sotva dostupné!

Respirátory třídy FFP2 nebo KN95, které mají být povinné na místech s vyšší koncentrací lidí, jsou na řadě míst vyprodané. Zájem lidí je velký.

Lékárny zásoby postupně doplňují, mnohé z nich to ale nestihnou. Některé také omezily počet prodaných respirátorů na jednoho zákazníka. Největší síť lékáren v České republice Dr. Max podle mluvčího Michala Petrova o víkendu doprodala všechny zásoby respirátorů třídy FFP2 z minulého týdne. Postupně ale naskladňuje další, podle mluvčího není důvod k panice. Situace je podle něj jiná než loni na jaře, protože se v České republice objevila řada spolehlivých domácích výrobců. »Nejsme závislí výhradně na dovozech a dodávky neváznou na cestě mimo území ČR. Respirátorů FFP2 je zkrátka zatím na trhu dost, jde jen o kapacitu distribuce,« uvedl.

Enormní zájem nakupujících o respirátory eviduje také síť Pilulka. Stále má ale dostatečné zásoby. Také internetová Lékárna.cz má respirátory FFP2 skladem, i když se nabídka citelně zmenšila. »Další závoz skladu očekáváme v úterý, kdy se naše momentální základní nabídka zase rozšíří, a to o respirátory české výroby a také barevné,« sdělila mluvčí obchodu Romana Žatecká.

Zvýšený zájem o respirátory zaznamenaly také další e-shopy. Zájem o tyto ochranné pomůcky stoupl na internetu v mezitýdenním srovnání na trojnásobek, vyplývá ze statistik nákupního rádce Heureka.cz. Poptávka po respirátorech je podle šéfa analytiků Heureky Michala Buzka srovnatelná s obdobím před třemi týdny, kdy představitelé vlády mluvili o tom, že o povinném zavedení respirátorů v obchodech či MHD uvažují. »Velkým aktuálním tématem je také ochrana dýchacích cest pro děti. Mezi nejčastěji vyhledávanými výrazy na Heurece byly v uplynulém týdnu právě dětské respirátory, ochrana úst pro děti a další podobná spojení,« uvedl Buzek.

V e-shopu Alza.cz podle jeho mluvčí Daniely Chovancové byly prodeje respirátorů od pátku do neděle o 365 procent vyšší než o týden dříve. Prodeje nanoroušek ve stejném období vzrostly o 420 procent. Téměř dvojnásobné prodeje respirátorů zaznamenal o víkendu také Mall.cz.

Na jihu Čech v některých lékárnách respirátory nejsou. Českobudějovická nemocnice čeká naskladnění odpoledne, Dr. Max v táborském Kauflandu ale termín dodávky nových zásob nezná. Lékárna ve strakonické nemocnici by mohla dostat nové zboží ve středu. Českobudějovický magistrát plánuje nákup 40 000 respirátorů, chce zásobit všechny mateřské a základní školy zřizované městem a také pokrýt potřeby městské policie a magistrátu.

V Královéhradeckém kraji má řada lékáren respirátory skladem, zásoby by měly vydržet několik dní. Například nemocniční lékárna U Modrého robota v Hradci Králové ale kvůli velkému zájmu omezila maximální množství na 50 kusů na člověka.

V Karlovarském kraji mají lidé větší šanci koupit respirátor spíše v supermarketech, mnohé lékárny hlásí vyprodáno. Ve třech lékárnách, kde se zpravodaj ČTK ptal, nepochodil, a to včetně poboček velkých lékárenských řetězců.

V Brně mají respirátory na skladě ještě lékárny Fakultní nemocnice Brno či Chytrá lékárna v České ulici, lidé je naopak neseženou v Lékárně u Ronda a v provozu v ulici Milady Horákové. »Zaznamenali jsme vyšší zájem, a tak jsme respirátory objednali u dodavatele, ten nám to potvrdil, ale zatím nedodal. Snad ve středu,« řekla lékárnice Helena Žáková.

Také ve Zlíně byly někde respirátory vyprodané. K dostání nebyly například v lékárně Dr. Max v obchodním centru na zlínském Čepkově. Přijít by měly ve středu. Respirátory byly vyprodané také v Kauflandu na Čepkově. Naopak v dm drogerii ve stejném obchodním centru byly ještě k sehnání, jeden člověk si mohl koupit maximálně pět kusů.

Potravinové banky by mohly rozdělovat roušky zdarma pro lidi v nouzi. Správa státních hmotných rezerv by jim měla dodat 7,5 milionu ochranných pomůcek. Počítá se s balíčkem 50 roušek na osobu. Vyplývá to z návrhu ministerstva práce, který by měla projednat vláda. Návrh zmiňuje osobní ochranné prostředky. Jmenuje roušky, respirátory neuvádí.

