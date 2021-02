Ilustrační FOTO - Pixabay

Na smrt nemocný Janoušek zázračně ožil v Alpách

Údajně vážně nemocný odsouzený lobbista Roman Janoušek byl v době přerušení trestu vězení na horách v Rakousku. Uvedl to server Seznam Zprávy. Janoušek si má odpykat ve vězení 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem. Zatím ale strávil za mřížemi kvůli svému zdravotnímu stavu jen zhruba rok a čtvrt.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze úmyslně srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014 a ve vězení byl do března 2016. Trest mu byl opakovaně přerušen ze zdravotních důvodů, naposledy v květnu 2018. Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Seznam Zprávy ale získaly fotografie z přelomu let 2019 a 2020, kdy se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp a táhne saně.

Snímky ukazují rozesmátého Janouška se synem a přáteli. Čas a místo pořízení snímků potvrzují podle serveru GPS informace fotografií. Jedna fotografie byla například podle těchto informací pořízena 31. prosince 2019 u panoramatické restaurace na vrcholu hory Gaislachkogel ve výšce přes 3000 metrů nad mořem. Na snímku má Janoušek na sobě lyžařské oblečení a helmu.

Na snímcích je s Janouškem také další kontroverzní a soudně trestaný podnikatel Tomáš Pitr a majitel jednoho pražského klubu Miloslav Žáček. Pitr serveru potvrdil, že s Janouškem v té době byl, ale víc uvést nechtěl.

(ste)