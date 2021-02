Ilustrační FOTO - Pixabay

Postižení žádají registraci na očkování

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) žádá, aby se od března mohli k očkování registrovat i lidé s vážnými chronickými nemocemi a s postižením, nejen senioři nad 70 let. Vedení rady se kvůli tomu chce obrátit na členy vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedávnem oznámil, že by se registrační systém k očkování 1. března měl otevřít pro lidi nad 70 let. Kritériem má být jen věk. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) minulý týden uvedl, že by se mohli od března očkovat i učitelé.

Podle předsedy NRZP Václava Krásy je však riziko nákazy a následků u řady chroniků a handicapovaných podobné jako u osob nad 80 let. Pokud dostanou covid, má to často pro ně fatální důsledky.

Podle pokynů k vládní strategii měli pacienti s chronickými nemocemi přijít na řadu ve druhé fázi očkování. Ta se podle původních plánů mohla rozbíhat v únoru. Jednotlivé skupiny v ní měly mít podle své priority od pěti do jednoho bodu. Pacienti s těžkou cukrovkou, obezitou, po transplantaci, na dialýze či s vážnými chorobami srdce měli mít pět bodů, tedy stejně jako senioři od 75 do 79 let. Čtyři body připadly lidem s vzácnými onemocněními, oslabením imunity, vážným mentálním postižením, pečujícím či seniorům od 70 do 74 let. První fáze očkování u nejrizikovější skupiny, do níž spadali lidé nad 80 let, klienti domovů seniorů a zdravotníci, měla skončit v únoru. Blatný před měsícem uvedl, že bude mít zhruba měsíc zpoždění.

Podle Krásy je v systému chaos, původní časové údaje neplatí a nikdo teď vlastně neví, kdy a jak se bude očkovat. »Ale hlavně - pořád jsou vyřazeni praktičtí lékaři, kteří nejvíc znají stav jednotlivých lidí. Dokážou odpovědně říct, kdo by měl být prioritně očkován,« řekl šéf rady.

Praktici by se měli do očkování od března zapojit. Zatím čekají na pokyny od ministerstva zdravotnictví, jak by měli postupovat. Resort na metodice pracuje.

Podle Krásy by se očkování mohlo týkat asi 50 000 lidí s vážnými chronickými chorobami a postižením. Zájem o očkování je mezi nimi velký, uvedl šéf rady.

(ste)