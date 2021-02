Duka zpochybňuje desatero i papeže

Kardinál Dominik Duka je svým militantním vyjadřováním a jednáním, kterým mnohdy popírá podstatu křesťanského učení a jeho hodnoty, dobře znám. Přesto způsob, jakým letos v době nouzového stavu na počátku února přispěl svým kázáním k zahájení čínského roku buvola, přesáhl dříve myslitelné hranice.

Namísto aby se Duka spokojil s tím, že ovečkám své církve poskytne slova povzbuzení, soucitu a útěchy, jako autorita jim oznámil, že zná viníka jejich běd, tedy že v případě koronaviru jde o biologickou zbraň. Učinil tak sebevědomým vyjádřením: »Teď, v této situaci, je nejhorší čínský virus, únik biologické zbraně. O tom jsou přesvědčeni všichni vojenští specialisté po celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci.«

Imunolog Václav Hořejší, když Dukova fake news vešla v širší známost, reagoval, že kardinál šíří poplašnou zprávu. Hořejší, jak jej citovala média, upřímně přiznal: »Jsem také katolík a stydím se a je mi trapně, že naše církev má v čele takového člověka.«

Když čínské velvyslanectví vyslovilo znepokojení nad Dukovým tvrzením, ideologizující kardinál postižený nesoudností začal nejapně tvrdit, že: »bylo využito známé kazatelské figury, kdy kázání je také literárním tvarem. Jde o využití hyperboly, nadsázky, která má burcovat a zvýšit pozornost posluchače.«

Že by tedy Duka upozorněním věřících na »čínskou biologickou zbraň« jako příčinu jejich běd sledoval jen prostý cíl probudit některé v chrámu podřimující katolíky? Možno Duku vůbec podezřívat z toho, že mu chybí vzdělání a historické povědomí a že neví nic o tom, jak podobnými »nadsázkami« v dobách běd a epidemií burcovali jeho předchůdci a podněcovali tak protižidovské a jiné nálady?

Kardinál Duka je vysoce kvalifikovaný ideolog katolicismu usilujícího o kariéry, majetek, moc a vliv. Dobře ví, čím se zalíbit trůnu. Kvalifikovaně a cynicky se také pokusil zatáhnout do své osobní aféry i Vatikán. Svou »kazatelskou figuru« o »čínské biologické zbrani« Duka vychytrale srovnává: »Podobně papež František používá této nadsázky, když například hovoří o ideologii genderu jako o jaderné katastrofě či o potratu, který nazývá nájemnou vraždou.«

Co ale skutečně říká papež o »kazatelských figurách« typu Duka a spol.? Papež František, jak jej citovalo tiskové středisko Svatého stolce a jak to bylo publikováno i u nás, vyzývá katolíky, aby se zamysleli: »O jaké pravdě svědčí díla nás křesťanů, naše slova, naše rozhodnutí? Každý si může položit otázku: jsem svědkem pravdy, nebo jsem více méně lhář převlečený za pravdomluvného?«

Papež také sděluje: »Že pomluvy zabíjejí, to říká i apoštol Jakub ve svých listech. Pomlouvači jsou lidé, kteří zabíjejí: zabíjejí druhé, neboť jazyk zabíjí jako nůž. Dávejte si pozor. Pomlouvač je jako terorista, neboť svým jazykem hodí bombu a jde pryč, a to, co řekne, tak ta bomba, kterou hodil, ta zničí pověst druhých, a on si v klidu odejde. Nezapomeňte: pomlouvání je zabíjení.«

Ideolog Duka, když »burcuje« věřící kázáním o »biologické zbrani«, připomíná feldkuráta Katze. Když se pak dovolává autority papeže a jeho příkladu, chybí tomu jen ten odér lihu. A samozřejmě přiznání, že tak jako Katz, ani kardinál se žádného boha nebojí.

Radomír SILBER