Morálně přežitá Vlachovka

Na Praze 8 probíhá demolice známé restaurace Na Vlachovce (Haló noviny informovaly v sobotu 20. 2.). Přiznávám, je mi to líto. A to nejen proto, že kolem ikonické budovy každodenně chodím a že stálé bydliště mám, coby kamenem dohodil. Vždy mi přijde kruté, když »lehne popelem« nějaká historicky cenná památka. A lhostejno, že jde o hostinec. Vždyť jeho počátky sahají až do roku 1850. Velkou zásluhu na proslulosti restaurace měl populární a úspěšný pořad Sejdeme se na Vlachovce, který Československá televize vysílala mezi lety 1973 a 1989. Nezapomenutelné večery s Josefem Zímou, to je nostalgie se vším všudy. A teď ještě umocněná tím, že objekt zmizí z mapy a na jeho místě vyroste bytový dům doplněný tzv. zahradním viladomem s více než třicítkou bytů.

Kolik už jsme takhle viděli po roce 1989 zbořit cenných staveb! Nahradil je luxus moderní doby. Budiž, boháči by přece nechtěli posadit své zadky v chátrající hospodě, proto pro ně uděláme superbyty s výhledem na Prahu. Peníze rozhodují o všem. Zvláště v dnešní době. Asi se s tím musíme smířit.

S čím se však rozhodně smířit nehodlám, je odůvodnění Ondřeje Gattermayera, předsedy představenstva společnosti PHA, která je investorem demolice. Agentuře ČTK napsal, že důvod, proč »jsme se rozhodli ke zbourání a novostavbě, je ten, že původní dům, pocházející ze začátku dvacátých let minulého století, se ‚morálně‘ přežil«.

Co má, probůh, dům společného s morálkou? To jako, že byly amorální večery u dechovky, protože se konaly za minulého režimu? Mimochodem, já zažil na Vlachovce celou řadu skvělých akcí i po roce 1989, včetně účasti na svatbě jednoho známého fotbalového reprezentanta. To ale jen na okraj.

Teď k věci: nevím, z jakého titulu šéf PHA hlásá o morálce. Kdyby řekl, že majitel má právo na soukromé vlastnictví, nelze proti tomu bohužel říci ani popel. Ale takhle? Asi bychom měli zbořit i Pražský hrad, protože na lidech kolem císaře Rudolfa II. moc morálky nebylo. A co teprve orloj, když víme, jak to dle pověsti dopadlo s mistrem Hanušem!? A hlavně bych zdemoloval všechny stanice metra amorálně postavené před rokem 1989, Nuselský most i každičkou králíkárnu, pardon panelák. Teprve poté konečně začneme žít v morálním světě. Reprezentovaném luxusními novostavbami, na nichž si developeři namastí kapsy a majitelé bytů se hypotékami zadluží do konce svých životů…

Petr KOJZAR