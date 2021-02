Vztek a únava

Myslím, že tak to má většina z nás. Máme za sebou téměř rok života s covidem a výsledek? Místo uzdravování přibývají nemocní, místo rozvolňování další a další opatření, místo jedné roušky tak nosíme dvě. Místo světla na konci tunelu jen šero a mlha v neprůhledném světě informací a dezinformací…

Nejsem žádný vzdělanec, v matice jsem byla spíš podprůměrná. Přesto mi hlava nebere kupecké počty kolem pandemie. Vezmu-li to selským rozumem – když ministr Jan Blatný prohlásil, že skutečná čísla mrtvých jsou na úrovni třetiny vykázaných úmrtí na COVID-19, proč nedošlo k nápravě? Jak máme věřit číslům, o kterých sami autoři přiznávají, že neodpovídají realitě?

Jak to, že nemocnice dostávají za hospitalizované s COVID-19 příplatky – copak zmizela rakovina, nemoci srdce, nehody a podobně? Tyto nemoci a pacienti jsou něco menšího, méněcenného?

Jak to, že se můžeme už měsíce rýpat v záhonech, nebo zakopávat na zahradě manžela zabitého koupenou zbraní, ale nemůžeme si koupit třeba spodní prádlo, děckám hračku nebo nový stolek do obýváku, protože ho děti nudou téměř okousaly? V čem je v těchto obchodech rozdíl?

Jak to, že máme doma děti na distanční výuce nejdéle z celé Evropy? Copak vzdělání není důležité? Jak to, že nejsou děti jednou z přední skupiny lidí, které by se měly řešit? Copak se vždy při jakýchkoliv pohromách nezachraňovali děti, ženy, starci v tomto pořadí?

Jak to, že po mnoha měsících dětí doma se až nyní začínají politici handrkovat, jak je vlastně vrátit do škol? Jak to, že teprve nyní se domlouvají tendry na testy, aby se pak zase zrušily pro neprůkaznost firmy? Jak to, že se na tak důležitých otázkách přiživují narychlo vzniklé právnické subjekty vydávající se za distributorské firmy?

Copak si stát nedokáže domluvit tyto věci sám? Na co živíme tisíce úředníků a stovky vysokých funkcionářů s tituly? Jak je vůbec možné, že dovolíme, aby se bůhvíjací soukromníci napojení na vlivné politiky přiživovali na zoufalství, které pandemie přináší? Copak neprůhledné utrácení milionů a miliard ze státního rozpočtu není téměř vlastizrada? Pardon, v EU se to přeci děje taky. Tam taky nikdo neviděl smlouvy na dodávky vakcín…

Už v roce 1992 Karel Kryl, ten rebel písničkář, když viděl, co se děje, prohlásil: »Někomu velmi dobře pasuje do hry, že se lidé nenávidí, že se kalí voda. Mezitím, co se hádáme o hloupostech, se totiž výborně krade – prodává, kupuje, kšeftuje a podvodničí neobyčejně nádherným způsobem.«

A mistři to dovedli k dokonalosti, když my vyděšení, svázaní nařízeními a s respirátorem na obličeji, supíme tunelem, za kterým nás nečeká světlo, ale naopak ještě větší ekonomický pád do hlubin…

Helena KOČOVÁ