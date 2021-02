Brazilský prezident Jair Bolsonaro. FOTO - Wikimedia commons

Brazílie se přibližuje Divokému západu

Brazilský prezident Jair Bolsonaro opět zmírnil pravidla pro držení zbraní v této největší latinskoamerické zemi, která patří ke státům s největším počtem vražd na světě.

Vydal čtyři dekrety, které mimo jiné prodlužují platnost registrací zbraní z pěti na deset let a povolují jednotlivcům se zbrojním pasem držet šest zbraní místo dosavadních čtyř. Bolsonaro, který je označován za krajně pravicového politika a ve vládě má i několik armádních důstojníků, oznámil nové dekrety na Twitteru a připojil k nim svou fotografii se zbraní na střelnici. Uvolnění zbraňové legislativy, které bylo jedním z jeho volebních slibů před nástupem do úřadu v lednu 2019, Bolsonaro opět zdůvodnil vysokou kriminalitou v zemi i tím, že si to přáli Brazilci v referendu v roce 2005. V něm se 64 % zúčastněných vyslovilo proti úplnému zákazu prodeje zbraní v Brazílii.

»Zbraně jsou vaše právo. Zbraně zabrání tomu, aby se vládce země stal diktátorem. Nemám strach z ozbrojeného národa, naopak, cítím se velmi dobře po boku lidu dobře ozbrojeného pro naši zemi,« prohlásil nedávno Bolsonaro, který se v minulosti pozitivně vyjadřoval mimo jiné o vojenském režimu v Brazílii (1964-1985) či o vládě paraguayského prezidenta Alfreda Stroessnera (1912-2006), jehož režim je považován za jeden z nejkrvavějších v Latinské Americe.

Od nástupu do úřadu Bolsonaro vydal několik pravidel, která zmírňovala podmínky držení zbraní, některé z nich mu ale zamítl parlament či ústavní soud. Přesto jeho úpravy vedly k nárůstu prodeje zbraní civilistům v Brazílii, který se oproti roku 2018 loni zvýšil o 65 %.

Bolsonaro o víkendu rovněž zopakoval, že bude znovu prosazovat v parlamentu zákon, jenž by zaručil beztrestnost policistům, kteří ve službě zabijí delikventa. Takovou právní úpravu už Bolsonaro jednou navrhl, ale parlamentem neprošla. Kritizovaly ji i nevládní organizace s argumentem, že roste počet lidí zabitých policií při zásazích proti kriminálním skupinám. Při těchto raziích, často v chudinských čtvrtích velkoměst, ale přichází mnohdy o život i nevinní civilisté.

Bolsonaro tvrdí, že »policista musí mít při policejních operacích jisté záruky«, protože je hlava rodiny a po splnění své mise by se neměl doma dočkat návštěvy soudního úředníka. »Jestliže je policista ozbrojený na ulici, tak je to proto, že jsme mu my dali zbraň,« říká bývalý armádní důstojník Bolsonaro.

(čtk)