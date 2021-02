Ilustrační FOTO - Pixabay

Kapacita intenzivní péče se blíží vyčerpání

Kapacita lůžek intenzivní péče v nemocnicích se blíží absolutnímu vyčerpání. Volných je nyní zhruba 15 procent. Vyčerpaná, tedy pod pět procent volných, by mohla být za dva až tři týdny. Důvodem je i nedostatek kvalifikovaného personálu.

Novinářům to řekl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Zdůraznil, že Česká republika ve své novodobé historii v takové situaci jako nyní v době epidemie koronaviru ještě nikdy nebyla. »Současná situace není nikoho vina - ani opozice, ani koalice, ani lékařů, ani pana ministra (zdravotnictví). Je nutno tuto situaci vnímat stejně jako jiné přírodní katastrofy či pandemie, které v minulosti lidstvo postihly,« prohlásil náměstek.

Situace se podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové zhoršuje v důsledku rozšíření nakažlivější britské mutace zvlášť na západě Čech, nyní navíc laboratoře odhalily první vzorky jihoafrické mutace, takže situace se může ještě dále zhoršovat. »Ukazuje se však, že uzavření nejvíce nakažených okresů zafungovalo, situace se tam nezhoršuje, to znamená, že tlak KSČM na to, aby se kromě nezbytných plošných opatření přistupovalo k řešení situace i individuálně v závislosti na aktuální situaci v regionech, byl správný,« řekla Marková našemu listu.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

»Je nepochybné, že infekce probíhá jinak než na podzim. Virus se nepochybně chová jinak, postihuje mladší pacienty,« poznamenal krajský koordinátor intenzivní péče v Královéhradeckém kraji Pavel Dostál. I zhoršování stavu pacientů je podle něj rychlejší. Smrtnost v tamních nemocnicích je podle něj 12,5 procenta. Kraj patří k regionům, kde se nyní nákaza šíří nejrychleji.

Čeští pacienti i do německých nemocnic

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) novinářům řekl, že pacienty s COVID-19 bude možné převézt i do nemocnic v Německu. První nabídky spolkové země Sasko jsou na devět volných lůžek. Záležet ale bude podle něj na každém konkrétním případu. »Nabídnutá kapacita německých lůžek je zahrnuta do Národního dispečinku a bude záležet na charakteru každého případu. Jinými slovy, k možnostem převozu do českých nemocnic přibyla jména těch německých s danou kapacitou a druhem dostupné péče,« řekl Kulhánek. O možnost převozů nemocných do Německa žádal Karlovarský kraj vládu dlouhodobě.

Podle hejtmana kraj dostal informaci od zástupců Saska, že se dostupná kapacita v nemocnicích stále mapuje a Sasko ji aktualizuje.

Dopravu do Německa i zpět zajistí česká strana. Podle Kulhánka existují zdravotnické dopravní služby, které mají vyřízené povolení jak pro českou, tak pro německou stranu hranice.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že mluvil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o nabídkách lůžek pro české pacienty v Německu. Kancléřka podle něj zjistí dostupnost lůžek v Bavorsku a dalších spolkových zemích, které by mohla mít ČR k dispozici v případě, že bude nutné je využít. »Budeme to mít v záloze, kdyby bylo potřeba to využít. Abychom byli připraveni, aby byla připravena logistika. Ale je to poté na krajích, zda to využijí, nebo ne,« dodal premiér.

Marková s pomocí sousedních zemí souhlasí, nicméně je podle ní jasné, že se bude jednat o jednotky, maximálně desítky pacientů. »Ta hrozivě narůstající čísla hospitalizovaných pacientů a pacientů na JIP ukazují, že se situace zatím zlepšovat nebude a že je třeba maximálně využít kapacitu našich zdravotnických zařízení, a to i nestátních, například lázeňských,« uvedla.

Mnohem větší problém než nedostatek lůžek však spočívá v nedostatku zdravotnického personálu. Bez pomoci studentů, vojáků a dobrovolníků se podle ní v tuto chvíli české zdravotnictví neobejde. »Je otázkou, jestli bude stačit pouhý apel na dobrovolníky, když skončí nouzový stav a takzvaný pandemický zákon je cupován v Senátu. Otázkou je, jestli budou chtít a umět hygienické stanice, hejtmani, náčelník Generálního štábu a další využít zákonných možností, které mají,« dodala Marková.

Místo pravidel vláda nabízí chaos

Vláda v pondělí rozhodla, že od zítřka budou ve vnitřních veřejných prostorech či na zastávkách MHD povinné respirátory či zdvojené roušky. Výjimku mají děti do 15 let, pro lidi v nouzi budou roušky zdarma rozdělovat potravinové banky.

Od zítřka tak bude povinnost platit v obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy, ve zdravotnických ambulancích nebo pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kvalitnější ochrana dýchacích cest bude vyžadována také v autech, s výjimkou pro členy jedné domácnosti. Také další výjimky budou podobné jako dosud, tedy pro ústavní činitele, řidiče veřejné dopravy, účastníky soudů, snoubence při svatebním obřadu, herce a tanečníky, moderátory, sportovce nebo při práci v zátěži teplem. Pro děti do 15 let stačí od čtvrtka chirurgické roušky, podomácku vyrobené látkové roušky ale nejsou možné. Respirátory pro ně nejsou povinné, protože na jejich obličeje nejsou k dispozici.

Zda jsou tato opatření dostačující, ukáže podle Markové až další vývoj. Nelze podle ní očekávat, že opatření budou všichni lidé dodržovat, »Důvodem může být i finanční otázka, pro méně movité lidi může být měsíční výdaj za respirátory a nanoroušky limitující,« uvedla. Vláda podle ní měla v první řadě garantovat maximální cenu těchto prostředků. Největší chybu vidí v komunikaci vlády, která nestanovila jasná pravidla, nedokázala lidem srozumitelně vysvětlit, proč opatření zavádí a jak dlouho budou trvat. »Vláda neumí komunikovat, neumí argumentovat a místo toho, aby měla jasná pravidla, nabízí chaos,« míní stínová ministryně.

Skandální dění kolem testů do škol

Marková se v této souvislosti pozastavila nad děním kolem nákupu antigenních testů do škol. »Vypadá to, že právě kvůli tomu trvala sociální demokracie na nouzovém stavu. Netransparentní výběr firmy, která dostala zakázku za miliardu, byl nyní i přes silácké řeči premiéra posvěcen celou vládou,« konstatovala. Poukázala přitom na fakt, že vybraná firma nesplnila základní podmínky, to znamená termín a počet testovacích sad. Podle veřejných zdrojů se navíc podle Markové jedná o firmu s nejasným původem, vlastníkem a jměním. »Skoro se nabízí otázka, kdo a kolik z tohoto kšeftu bude mít. Pochybný není jenom výběr firmy, která má testy dovézt, ale i samotný výběr testů. Je u nich potvrzeno, že mají sensitivitu jenom 45,5 procenta. Dění kolem výběru a nákupu testů do škol považuju za skandální,« dodala Marková.

Nemocniční péči vyžaduje v současné době více než 6500 lidí, z nich přes 1300 potřebovalo intenzivní péči a 660 umělou plicní ventilaci. V pondělí laboratoře odhalily 11 233 nových případů koronaviru, asi o 2300 víc než před týdnem.

Od začátku epidemie loni v březnu se v ČR nákaza koronavirem prokázala zhruba u 1,168 milionu lidí, počet vyléčených přesáhl 1,028 milionu. Počet aktivních případů dál roste, v současné době se s nákazou potýká téměř 121 000 lidí, nejvíce od loňského října. Zemřelých eviduje ministerstvo 19 537. Jejich počet stoupá. V minulém týdnu se denní počty pohybovaly od 121 do 161. Čtvrtečních 161 úmrtí bylo nejvíce za jeden den od poloviny ledna.

Zdravotníci v ČR podali od konce prosince, kdy se v ČR začalo proti covidu očkovat, přes 561 000 dávek vakcíny. Obě dávky dostalo k pondělnímu večeru 213 411 lidí.

(jad)