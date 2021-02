Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkovaní nemusí do karantény

Lidé, kteří dostali obě dávky očkování proti COVID-19, od 1. března po kontaktu s nakaženým nebudou muset do karantény, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle metodického pokynu podepsaného hlavní hygieničkou musí nyní do karantény i lidé, kteří byli proti koronaviru očkováni. Epidemiologická skupina doporučila, že by lidé nemuseli do karantény, pokud by dostali obě dávky vakcíny a od podání druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Musí mít také certifikát o očkování nebo údaje musí být zapsány v centrálním systému.

Odborníci také diskutují o tom, že očkovaní zaměstnanci domovů pro seniory by nemuseli pravidelně podstupovat testování na COVID-19.

Očkování by mělo v budoucnu přinést výhodu také lidem, kteří cestují a kteří nyní po návratu do ČR musí na testy a do karantény. To by už nebylo nutné a mělo by to platit i pro vycestování do zemí, které po Češích při příjezdu vyžadují testy či karanténu. Podle vakcinologa a předsedy epidemiologické skupiny Romana Chlíbka ale zatím v EU nepanuje shoda na tom, jak by si jednotlivé země uznávaly doklady o očkování.

