Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Trump musí s pravdou (o daních) ven

Americký nejvyšší soud v pondělí odmítl zablokovat rozhodnutí nižších soudů, podle nichž účetní Donalda Trumpa musí předat exprezidentovy finanční záznamy v rámci vyšetřování vedeného prokuraturou v New Yorku.

Verdikt podle médií znamená, že manhattanský prokurátor Cyrus Vance by se po mnohaměsíční právní bitvě měl brzy dostat k Trumpovým daňovým přiznáním a dalším dokumentům. Exprezident obratem vzkázal, že bude dál »bojovat«.

Kriminální jednání

Vance a jeho tým finance 45. prezidenta Spojených států vyšetřují už déle než rok kvůli podezření z dlouhodobého kriminálního jednání ve společnosti The Trump Organization. Prokuratura mj. požaduje od účetní firmy Mazars vydání finančních záznamů Trumpa i jeho firmy pokrývajících osmiletý úsek. Právníci bývalé hlavy státu se snažili vymáhání dané obsílky co nejvíce zdržet.

K nejvyššímu soudu se záležitost dostala už vloni, načež soudní senát odmítl argument právníků tehdejšího prezidenta, že Trump nemůže být předmětem vyšetřování po dobu, kdy je v čele USA. Trumpův tým po neúspěchu podal nový účelový protest s tím, že obsílka manhattanské prokuratury byla politicky motivovaná a je příliš široce formulovaná.

Věc znovu dospěla k nejvyššímu soudu poté, co se okresní i odvolací soud postavily na stranu prokuratury. Totéž nyní učinil i nejvyšší soud, který odmítl žádost o pozastavení platnosti verdiktu odvolacího soudu.

Podle ČTK nejvyšší soud manhattanskému státnímu zástupci vydláždil cestu ke kýženým záznamům. Televize MSNBC soudila, že se vyšetřovatelé k Trumpovým daňovým přiznáním a k dalším finančním záznamům dostanou »téměř okamžitě… Exprezidentovi právníci už se nemají kam odvolat,« uvedl reportér Pete Williams.

To ovšem automaticky neznamená, že by se obsah dokumentů měl brzy dostat na veřejnost. K tomu by mohlo dojít až v rámci případného soudního procesu s Trumpem a jeho společností. Prokurátor Vance v pondělí své plány v tomto směru nijak nenastínil a po rozhodnutí nejvyššího soudu vydal prohlášení o jediné větě: »Práce pokračuje.«

Trump reagoval o několik hodin později, přičemž kritizoval nejvyšší soud, kde jsou i tři soudci, které sám jmenoval… Vanceovo vyšetřování označil za »rybaření« a prohlásil, že nejvyšší soud jej měl okamžitě utnout.

Vždycky něco extra

Američtí politici běžně při kandidatuře na prezidentskou funkci svá daňová přiznání zveřejňují sami, Trump se však v roce 2016 od této tradice odchýlil. Mnohé informace o jeho financích v následujících letech prosákly na veřejnost, zejména v sérii článků listu The New York Times z loňského podzimu. Deník mj. zjistil, že Trump svým jménem ručí za značné dluhy a že ve dvou dekádách před nástupem do Bílého domu odváděl nulové či velmi malé částky jako federální daně z příjmu.

Zájem manhattanské prokuratury o jeho neprůhledné finance není pro Trumpa ale jedinou právní hrozbou. Podnikáním The Trump Organization se zabývá i generální prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová, úřady ve státě Georgia zase zkoumají Trumpovo jednání při vyšetřování možných nekalých snah o ovlivnění výsledku zdejší prezidentské volby. Právní problémy by pro exprezidenta teoreticky mohly vyplynout i z událostí 6. ledna, kdy jeho příznivci vtrhli do sídla Kongresu.

(rj)