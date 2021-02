Ilustrační FOTO - Pixabay

Babiš: Čeká nás peklo

Vláda znovu požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu i po sobotě, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Epidemická situace se totiž zhoršuje a budou potřeba opatření, k nimž nouzový stav být vyhlášen musí. Vláda chce podle všeho maximálně utlumit život v zemi, s výjimkou průmyslových podniků. Žáci se také nevrátí do škol.

Babiš řekl, že situace je extrémně vážná. »Čekají nás pekelné dny,« varoval Babiš. Na začátku března bude pravděpodobně nejhorší situace od loňského 1. března, kdy stát oznámil první potvrzené případy nemoci COVID-19 v ČR. Nová opatření by se podle Babiše mohla blížit těm z loňského jara. »Je nutné to udělat, v opačném případě by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tady ještě neměli,« uvedl.

Vláda zároveň Sněmovnu znovu požádá o prodloužení nouzového stavu, který končí v sobotu. »Ta opatření, která nám povoluje pandemický zákon, jsou podle našeho názoru nedostatečná,« uvedl Babiš.

Opatření je nutné podle premiéra zpřísnit. »Pokud to neuděláme, tak příští dva tři týdny nás čekají obrovské problémy v našem zdravotnictví, které funguje na pokraji sil,« uvedl. Vláda podle Babiše musí reagovat, dospěla k názoru, že není jiné řešení. Lidé se podle premiéra musejí znovu omezit, minimalizovat vzájemné kontakty a vydržet, než bude naočkovaný dostatek občanů.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková má pro premiérova slova pochopení. »V tu chvíli máme nejvíce nakažených na milion obyvatel na světě. Je jasné, že situace se vymkla kontrole, a už čísla z minulých dní to naznačovala. Jestliže jsme se dostali do situace, že se lékaři musí rozhodovat, komu péči poskytnou a komu už ne, tak i když nemohu mluvit za celý poslanecký klub, já sama za sebe říkám, že bych nouzový stav nyní podpořila,« řekla Haló novinám Marková, která bere velmi vážně i apely odborů a epidemiologů, kteří v uplynulých dnech, navzdory náladě ve veřejnosti, naléhavě žádali zpřísnění opatření.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

V úterý přibylo v ČR 15 672 případů nemoci COVID-19, což je nejvíce od 6. ledna. Jedná se o šestý nejvyšší denní nárůst počtu nakažených za celou dobu epidemie nemoci. Pacientů ve vážném stavu je nyní téměř 1400, nemocnicím docházejí volná lůžka. Pokud se nic nezmění, zdravotnictví podle Babiše do tří neděl zkolabuje.

Marková zdůraznila, že všichni političtí aktéři musejí být v této chvíli maximálně odpovědní. »Mají-li začít nějaká opatření fungovat, musí se na nich shodnout koalice i opozice. Musí začít společnými silami lidem vysvětlovat důležitost těch opatření. Obávám se, že jakmile jeden jediný klíčový politický subjekt bude tuto snahu torpédovat, jakmile začne ta opatření zpochybňovat a bude se snažit celou tuto krizi využít politicky, může to vést jedině ke katastrofě,« varovala Marková.

Děti se do škol nevrátí

Premiér zároveň oznámil, že studenti se do škol začátkem března nevrátí, není to podle Babiše možné. Návrat žáků podle něj nepřichází v úvahu ani od 3. března, od kdy by školy podle úterního vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) měly být připraveny k testování na COVID-19. Babiš uvedl, že žádné další datum možného návratu dětí do škol říkat nebude. Mohlo by se totiž stát, že se opět nedodrží.

Podle Plagy se na vládě hovořilo i o možnosti uzavření dosud otevřených mateřských a základních škol. Školy by se podle něj ale měly uzavírat jako poslední opatření. »Dlouhodobě upozorňuji na to, že školy nesou náklady brzdění epidemie víc, než je nutné. Budu rád, když konečně i další členové vlády pochopí, že školy se mají zavírat jako poslední. Není možné nezavést povinné testování a nošení ochranných pomůcek ve firmách a omezovat zase a znovu pouze školy,« řekl Plaga.

Od března se postupně měli do lavic vracet závěrečné ročníky středních škol, které na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky. Později se měla ve středních školách obnovit praktická výuka, která se na dálku často nedá vůbec nahradit. Počítalo se i s návratem žáků devátých tříd, které v dubnu čekají přijímací zkoušky na střední školy. Podmínkou byla dosud distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová dodala, že úřad od začátku počítal s tím, že se o návratu žáků do škol bude rozhodovat podle epidemické situace.

V současnosti jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají výuku na dálku.

(ste)