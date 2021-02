Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak vybrat správná okna

Letošní zima mnohým ukázala, jak důležité je mít v bytě či na domě v pořádku okna. Nezáleží totiž jen na tom, zda máte dřevěné či plastové rámy. Svou úlohu v tepelné či zvukové izolaci totiž hraje i výběr skel. A tak někde byli nuceni topit mnohem více jen proto, že okna nesplňovala to, co od nich majitelé očekávali. Jaro tak pro mnohé bude časem jejich výměny. Jak ale vybrat správná okna a na co se zaměřit?

Při výběru oken je důležité myslet hned na několik základních parametrů, které se ale mnohdy opomíjí. Poté, co se rozhodnete, jaký typ si vybrat, tedy zda si pořídit okno plastové, dřevěné, nebo hliníkové, už dále pravděpodobně řešíte jen případné úniky tepla, které oknem mohou procházet. Tím to ale rozhodně nekončí. Co skutečně dává oknům přidanou hodnotu, je také samotné sklo. Právě na jeho výběru záleží – některé si totiž umí poradit s nadměrným slunečním zářením, jiné vás zas ochrání před vloupáním nebo také hlukem.

Při výběru vhodného skla pro okna v budově, ať už pro rezidenční nebo komerční účely, si musíme hned na začátku položit základní otázku - a to, co od okna vlastně očekáváme. Chceme, aby nás ochránilo před přehříváním interiéru? Zabránilo průniku hluku z ulice? Bylo bezpečné a odolné proti nárazu či úderu? V první řadě se zaměřme na akustiku. »Sklo má spoustu různorodých vlastností, na které při výběru okna zapomínáme, a pak nám v běžném životě chybí. Nejčastěji je to znatelné na akustice,« uvádí Michal Široký, marketingový manažer společnosti Saint-Gobain Building Glass Česká a Slovenská republika z Building Glass.

Proč začínat akustikou

Když budujete nebo rekonstruujete byt či dům, zjistětě si nejen váhledy či oreinatci jednotlivých pokojů, ale také míru zvukového znečištění. I ve zdánlivě klidné lokalitě se mohou vyskytovat rušivé akustické prvky, před kterými se budete chtíti chránit.

Akustika by měla být jednou z prvních věcí, kterou je nutné při výběru okna specifikovat. »Podcenění v tomto stádiu může mít dalekosáhlé následky. Akustický návrh zasklení totiž mimo jiné definuje požadavek na stavební hloubku skla a tedy sekundárně i hloubku rámu okna. Pokud se tedy návrh podcení nebo se provádí dodatečně, je možné, že na správné sklo jednoduše nezůstane dostatek místa,« vysvětluje Michal Široký.

Sklo může mít několik vrstev

U jednoduchého jednovrstvého skla v zásadě platí pravidlo, že »Čím tlustší sklo, tím více zvuku se od něj odrazí. Jednoduché sklo je však možné použít prakticky jen při interiérovém skle, navíc v omezené míře,« vysvětluje odborník z Building Glass.

Jak je to s akustikou skla v okně? Při izolačním skle, tedy známém dvojskle, nebo dnes spíše již trojskle, se k prostupu hluku přidává vliv rezonance. Plyn, kterým je izolační sklo plněné, přenáší při některých frekvencích vibrace. Lepším řešením je použití laminovaných skel s akustickou PVB fólií. Ta totiž řeší i problém tzv. kritických frekvencí. Akustická fólie se v laminovaném skle nachází mezi jednotlivými skleněnými tabulemi. Není tak možná dodatečná montáž na již existující okna jednoduchým nalepením, jak je to třeba běžné při nalepování reklamních fólií.

Nezapomínejme na protisluneční ochranu

Dalším důležitým atributem pro výběr skla je propustnost světla. Ta ale jde ruku v ruce s prostupem tepla. Denní světlo je rozhodující pro pohodu uživatelů budov, současně však sklo s vysokým prostupem světla může způsobit přehřívání interiéru. »Světlo a teplo jsou dvě strany stejné mince a navrhnout ten správný poměr závisí i od očekávání zákazníka, protože jenom ten ví, jak si každodenní život takříkajíc za sklem představuje – co je ochotný snášet a co už ne.« říká Michal Široký.

Protisluneční skla mohou být dobrým pomocníkem zejména pro jižní strany domu a pro terasy - letnímu přehřívání zabraňují a současně propustí dostatečné množství světla do interiéru. V zimě naopak zabrání nežádoucím únikům tepla.

Díky sklu tak docílíte snížení zahřívání interiéru, skvělé tepelné izolace, úsporám za energie a samozřejmě budete mít dostatek světla v zimě i v létě. Nejvyšší modely protislunečních skel dokážou odrazit až dvě třetiny tepelné energie přicházející ze slunce a ochránit tak interiér před přehřátím. Je to zásluhou toho, že kraje okenní tabule jsou zevnitř pokovené, tedy potažené nízkoemisní vrstvou oxidu stříbra, která se nanáší katodovým rozprašováním.

Sklo musí být pevné a odolné

V poslední řadě je důležité při výběru skla dbát na jeho bezpečnostní požadavky z pohledu ochrany proti poranění osob nebo ochrany proti vloupání. Bezpečnostní skla se vyrábějí dnes různými technikami, přičemž nejběžnější jsou tzv. kalená a vrstvená neboli jinak řečeno laminovaná skla. Proces kalení spočívá v ohřátí skla na vysokou teplotu s následným prudkým ochlazením proudícím vysokotlakým vzduchem. Tím se během několika sekund ochladí povrch skla, ale vnitřní část zůstává teplá. Sklo tak získá vnitřní napětí, a tím i lepší vlastnosti. Oproti tomu laminované sklo je tvořeno tabulí skla spojenou speciální fólií, která sklu dává pevnost a pružnost. »Takové sklo sice praskne, ale nerozpadne se, nikoho nepořeže a drží svůj tvar. Opět zde platí, že když se na požadavek bezpečnosti myslí už zpočátku, je možné sklo v oknech navrhnout komplexně tak, aby výsledný produkt vyhovoval všem očekáváním zákazníka,« uzavírá Michal Široký.

Při výběru okenního skla se zaměřte na:

tepelně izolační vlastnosti

protisluneční schopnosti, tj. zabránění přehřívání interiéru - důležité stále více zejména pro terasy, jižní strany a všude tam, kde jsou jenom vnitřní žaluzie

prostup světla

ochranu před hlukem

bezpečnost ve smyslu, aby si uživatel neublížil, tzn. rozbité sklo uživatele nepořeže

zabránění rosení okna

Helena KOČOVÁ