Virus není náš jediný problém…

Jak dlouho ještě tohle potrvá? Jak dlouho nás ještě budou zkoušet? Stačí, že musíme každý den svádět boj se zákeřným virem. Každý den musíme číst negativní zprávy v médiích o tom, jak stoupá počet nakažených, jak přibývá těžce nemocných, jak se plní nemocnice. Rok už žijeme v izolaci, v době nejistoty a strachu. Někteří z nás si sáhli až na samé dno. Vláda nám jen neustále něco zakazuje, dělá z nás viníky, kteří vlastně za všechno můžou, protože nic nedodržujeme a děláme si, co chceme. Nikdo s námi nekomunikuje, jen nám něco nařizují a straší nás.

Za rok jsme se nikam neposunuli. Jako bychom všichni přišli o rok života, který jsme strávili v naprosté izolaci a bezmoci. Uvědomuje si přitom někdo, jak ubližujeme především našim dětem, které přišly o možnost adekvátního způsobu vzdělání, o spolužáky, kamarády, koníčky a společenský život. Na rozdíl od nás dospělých nemají ještě tolik životních zkušeností, aby se s touto situací vypořádaly. Je mi jich líto. Tohle si rozhodně nezaslouží.

Měla jsem radost, když se nám podařilo prosadit jejich návrat do škol. Pan premiér ale opět nezklamal a znovu nás přesvědčil o tom, že jeho sliby mají jepičí život a neznamenají vůbec nic. Krásný víkend by to byl, kdyby předseda vlády nezpochybnil březnový návrat dětí do škol. Podmínkou je podle něj příznivá epidemická situace, což v současné době není. Je mi smutno a říkám si, jak dlouho ještě musíme padat, až narazíme na samé dno. Jak dlouho bude vláda věštit z křišťálové koule a házet vinu na ostatní?

A jaký je váš názor?

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny