Únor osvobozený od nepravd

Sedmdesát tři roky nás dělí od Února 1948. Jak tehdejší krize probíhala, už pamatuje málokdo. Proto lze mnohé vymýšlet. A tak se setkáváme nejen s pučistickou teorií, ale různými výmysly, jako je například obava komunistů z výsledku voleb či zpochybňování Košického vládního programu, pro nějž zvedly své ruce všechny tehdy existující politické strany. To se ovšem již dnes nepřipomíná, ale nahrazuje tzv. diktátem Moskvy.

Obavu z výsledků voleb ovšem komunisté mít nemuseli. Průzkumy veřejného mínění a volby do závodních rad ukázaly něco zcela jiného. Veřejné mínění nadále preferovalo komunisty a zřejmě v českých zemích by také zvítězili větším počtem hlasů než v roce 1946. Pokud jde o závodní rady pak většinu ve zcela demokratických volbách, pochopitelně podle ustáleného pojetí volebního systému, získali komunisté. Proto mohli zcela výrazně obsadit místa delegátů na Sjezd závodních rad, který byl svolán ještě před vypuknutím vládní krize.

Krizi vyvolal, jak známo, boj o »osm« míst velitelů pražských okresů SNB. Dodnes citované číslo je ovšem nesprávné. Odvolaných bylo více a dokonce mezi nimi byli členové KSČ. Na rozdíl od západních zemí Evropy, které byly osvobozeny angloamerickými vojsky, v Československu počet vedoucích sekcí (odborů) na centrálních úřadech nebyl určován stranickou legitimací, a tak na všech ministerstvech bývaly tyto funkce obsazovány odborníky, nikoli podle politické příslušnosti. To se týkalo i centrálních úřadů řízených komunistickými ministry. Demise z 20. února svědčí spíše o strachu z výsledku voleb, které byly stanoveny na květen. Pokud by prezident demisi nepřijal, vláda by podle jejich scénáře, odstoupila a byla, až do voleb, které se mohly podle potřeby odsunout, zemi řídil úřednický kabinet, pro nějž byl premiér už dokonce vybrán. Zvolený termín demise i zvolený důvod se brzy ukázaly jako málo přesvědčivé a lidé to pochopili. Proto generální stávka za odchod demisantů byla téměř stoprocentní.

A Lidové milice? V oné době byly skládány z pracujících závodů bez ohledu na politickou příslušnost. Takže i členové jiných stran, než byla KSČ, byli mezi milicionáři. Dostali zbraně z brněnské Zbrojovky, to nikdo nepopírá, nikoli však náboje, a nemohli změnit výsledky politického boje, i když už sama jejich existence pochopitelně mohla mít vliv. I pravicové strany se však pokoušely vytvořit dokonce ještě před 20. únorem své ozbrojené skupiny pod hlavičkou Svazu brannosti a »branných komisí« při sekretariátech demisujících stran. Cílem Lidových milicí byla především však ochrana závodů, které mohly být sabotážemi v době krize ohroženy.

Vzpomínáme-li dnes výročí Února, pak jako demokratického ústavního přechodu od kapitalismu k socialistickému systému a oprošťujeme ho od nepravd, které jsou s ním dnes pravicí spojovány.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM