Svobodu pro Pabla Haséla!

»Nikdo mě nezastaví, dokonce ani Felipe VI. ne. Ve svých textech odhaluji pravdu. Francovy děti odsuzují ty, co jsou upřímní. Semínka svobody, která zasadím, vyrostou.« Tak zní příznačně refrén jedné z posledních písní katalánského komunistického rappera Pabla Hásela. Ten byl před několika dny zatčen španělskou policií poté, co vnikla na univerzitu ve městě Lleida, kde se zpěvák, bráněn zdejšími studenty, nacházel. Následně byl, navzdory mohutným protestům po celé zemi, uvězněn.

Španělský nejvyšší soud odsoudil Pabla Haséla do vězení na základě textů jeho písní a vyjádření, ve kterých měl dle tvrzení soudu »glorifikovat terorismus a ostouzet korunu a státní instituce.« Za svou uměleckou tvorbu čelí Pablo Hasél antikomunistické perzekuci španělského státu již od roku 2011 a je proti němu vznesena celá řada obvinění. Původně byl odsouzen na 2 roky vězení a zaplacení 24 300 euro, s přihlédnutím k dalším soudním procesům, které jsou proti němu vedeny, může však být trest nyní navýšen až na takřka 20 let vězení.

Mezi texty, za které byl zpěvák odsouzen, byly soudem zdůrazněny ty, jež byly namířeny proti španělské monarchii.

Konkrétně se jedná dle soudu o výroky jako »bojujme, dokud Filip Bourbon nebude konečně vypuzen s celou svou rodinou parazitů a nepřátel lidu« nebo »tisíce starých lidí jsou bez domova a mrznou, zatímco monarcha káže ze svého paláce.«

Je zřejmé, že trest zde přišel za to, že umělec nastavil vládnoucí dynastii zrcadlo. Připomeňme jen, že v minulém roce pod tíhou důkazů o svých korupčních zločinech musela ze země uprchnout někdejší dlouholetá hlava monarchie Juan Carlos I. Za pomoci svého syna Felipa VI. se mu podařilo utéct do Spojených arabských emirátů, kde si od té doby mimo dosah vyšetřování užívá luxusu ve společnosti zdejších satrapů. I na základě těchto události se dnes na Iberském poloostrově ozývá touha po konci monarchie a vzniku III. republiky. Pabló Hasél je jedním z jejích hlasitých mluvčích, proto se tak snaží současný systém o to, ho za každou cenu umlčet.

Po celém Španělsku probíhají v těchto dnech početné demonstrace požadující svobodu pro komunistického zpěváka. Za Pabla Haséla se postavilo také na dvě stě významných osobností španělské kultury, mezi jinými třeba i slavný oscarový režisér Pedro Almodovar nebo populární, taktéž oscarový, herec Pedro Bardem. Španělští komunisté pak ve svém prohlášení na zpěvákovu obranu deklarovali: »Hájíme svobodu projevu a umělecké tvorby a jsme proti kriminalizaci kultury, proto se připojujeme k mobilizaci požadující osvobození Pabla Haséla. Jsme si vědomi toho, že zákon je pouhým nástrojem vládnoucí třídy k uchování své moci nad ovládanými třídami, v tomto případě je tento účel více než zřejmý.«

Uvěznění Pabla Haséla pro jeho komunistickou, antifašistickou a republikánskou uměleckou tvorbu je další z antikomunistických perzekucí. Právem se setkává s bojovným nesouhlasem nejen ve Španělsku, ale i v zahraničí. Společně s požadavkem na osvobození Pabla Haséla pak jasně zní i odhodlané přesvědčení, že volání po světě bez kapitalistického vykořisťování, útlaku a válek nemůže ani ta nejkrutější represe umlčet.

Milan KRAJČA, člen Výkonného výboru ÚV KSČM