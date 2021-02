Vstanou noví fučíkovci

Připomínáme si 118. výročí narození Julia Fučíka, československého novináře, šéfredaktora Tvorby, redaktora Rudého práva, překladatele, literárního a divadelního kritika, ale především komunistu a člena druhého ilegálního ústředního výboru KSČ v letech 1941-1942. Jako dítě jsem dostal od mé mámy beze slov jeho knihu Reportáž, psanou na oprátce. Nebyla rozsahem příliš velká, takže přečtenou jsem ji měl hned. Sugesce této malé knihy je však tak silná, že od té doby mne ovlivnila pozitivně na celý život. Nic na tom nezmění lživý, spekulativní a antikomunisty záměrně relativizovaný obraz Julia Fučíka.

Ano, antikomunisté a současná moc nemohou ze strachu jinak. Fučík je totiž nadále morálním aspektem v boji nejen proti fašismu, ale i proti kapitalismu. To, že byl bojovníkem proti fašistům, kteří jej nakonec nejen ukrutně mučili a 8. září roku 1943 v Berlíně-Plötzensee popravili, je totiž nezpochybnitelné. Vytvořit lživý obraz o všem, co je komunistické, když je tento systém u moci a kontroluje přerozdělování nadhodnoty, není žádný problém. Vše jde z jednoho centra, ale z více sfér. Jenže síla tohoto člověka byla v jeho lidství, morálním postoji, odbornosti a jasnou podporou myšlenek sociálně spravedlivého světa. Jeho podstata je hlavně v tom, že Fučík byl velmi dobrý a uznávaný novinář. Když například psal o Osvobozeném divadle, tak Voskovec a Werich psali Fučíkovi, aby o nich nepsal tak moc pochvalně, protože je to prý poškozovalo, když je chválil komunista.

Fučík stál zcela jasně a správně na straně obyčejných, vykořisťovaných lidí a bránil je ve svých článcích a ve své práci a konání také tím, že poukazoval na nespravedlnost kapitalistického systému. Když pak nastupoval fašismus k totální moci v Evropě, tak také přesně věděl, na jaké straně má stát. Ale také nebyl pasivní a aktivně se zapojoval v přímém boji proti fašismu. A co v té době dělala třeba rodina Václava Havla? Jeho otec byl jako neutrální, aby mohl podnikat dál ve stavitelství, a strýc Miloš Havel kolaboroval s gestapem.

Kdo z nich byl skutečná morální autorita?! Dnes máme také nástup a fašizaci společnosti, na Ukrajině jsou neonacionalistické síly s prvky fašismu dokonce u moci. Stojíme teď znova před podobným úkolem, kdy se musí vytvořit platforma proti novodobému fašismu, antikomunismu a antisemitismu s tím, že vstanou nové autority, vstanou noví fučíkovci.

Roman BLAŠKO