Ilustrační FOTO - Haló noviny

Generační obměna JEDU končí

Generační obměna zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany (JEDU) končí. Elektrárna ale bude přesto dál přijímat nové zaměstnance.

Provoz JEDU přináší pracovní uplatnění širokému spektru zaměstnanců. Aktuálně pracuje v elektrárně přes 1430 zaměstnanců s technickým i humanitním vzděláním. Přes končící generační obměnu personálu přijala elektrárna od počátku letošního roku 60 nových zaměstnanců a do konce roku plánuje přijmout dalších třicet. Nová místa nabízejí i její dodavatelé. Největší zájem má elektrárna o absolventy technických oborů středních i vysokých škol. Jak vypadá práce v elektrárně, se mohou zájemci podívat i přes koronavirová opatření na www.kdejinde.cz.

Termín pro přihlášení se ke studiu na střední škole a učňovských oborech je v letošním roce už jen do prvního března. Z pohledu na úroveň získaného vzdělání patří elektrárna mezi podniky s nejvyšší vzdělaností. V tomto energetickém podniku i u jejích dodavatelů je mnoho zaměstnanců s vysokým stupněm odbornosti. Uplatnění zde nacházejí studenti technických oborů středních a vysokých škol i absolventi odborných učňovských oborů.

Nejvyšší odbornost a kvalifikaci mají vedle operátorů blokových dozoren např. jaderní fyzici, chemici a další. V jejichž řadách jsou zastoupeny stále častěji ženy. Právě přítomnost žen na pozicích technických útvarů přispívá k vytváření přátelského pracovního prostředí a vytváří zdravou ctižádost mezi kolegy. Na počátku roku tak v elektrárně pracovalo 132 žen.

V Dukovanech dělá 35 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, 53 % se středoškolským vzděláním a 12 % vyučených zaměstnanců. Elektrárna má zájem o ty nejlepší, proto dlouhodobě spolupracuje se středními i vysokými školami. Díky jim se daří vyhledávat nadané studenty a spolupracovat s nimi i udělováním stipendií. Není výjimka finanční podpora vybraných studentů v průběhu jejich studia.

ČEZ k tomu využívá vlastní vzdělávací akce. »Spolupracujeme se 70 středními a 13 fakultami technických vysokých škol z celé ČR. Zájemci o práci v elektrárně tak mají v průběhu roku několik příležitostí seznámit se s nabízenými profesemi a podmínkami přímo v elektrárně. V důsledku koronavirových opatření se konala vloni řada těchto akcí distančně. Uzpůsobit jsme museli i letošní lednovou stáž studentů ČVUT. Přesto se do programů Jaderné maturity, Letní univerzity a dalších stáží přihlásilo přes 200 zájemců,« řekla specialistka náboru pro JEDU Linda Navrátilová.

Druhý blok má 35 let

Před 35 lety, 21. února 1986, energetici JEDU poprvé rozjeli na stoprocentní výkon zbrusu nový druhý elektrárenský výrobní blok voroněžského typu 440 MW.

Bylo to necelých 11 měsíců po dosažení plného výkonu na prvním bloku. Turbosoustrojí druhé výrobní jednotky, která dostala od energetiků jména Zdena a Irena, vyrobila od té doby 115 milionů megawatthodin bezemisní elektrické energie. Dukovanská elektrárna dodala od svého spuštění do sítě 464 milionů megawatthodin proudu, který by stačil na více než sedm let spotřeby celé ČR. Díky ní nemuselo být do ovzduší vypuštěno 376 milionů tun skleníkového plynu - oxidu uhličitého. JEDU svým výkonem rozsvěcuje v ČR bezmála každou pátou žárovku.

Stavěla se na jihozápadní Moravě od r. 1978 do roku r. 1987. Má čtyři výrobní bloky, osm turbosoustrojí, osm chladicích věží a desítky dalších budov. Náklady na stavbu se pohybovaly mezi 30 a 32 miliardami tehdejších československých korun. Při pohledu z dálky se elektrárna od jejího dokončení zásadně nezměnila, ale zblízka prošla rozsáhlou modernizací zařízení včetně řídících i bezpečnostních systému. Po využití projektových rezerv a modernizaci zařízení je současný instalovaný výkon dukovanské elektrárny 2040 MW. Ročně tak elektrárna vyrobí přes 14 000 000 MWh elektrické energie. JE Dukovany a Temelín dohromady dlouhodobě pokrývají přes 40 % spotřeby České republiky.

Vláda ČR a společnost ČEZ se dohodly na vybudování nového jaderného zdroje vedle současného elektrárny Dukovany. V srpnu 2019 vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko EIA k záměru výstavby nového jaderného bloků v Dukovanech. Vloni v březnu podal ČEZ žádost o jeho umístění a v srpnu s MPO ČR podepsal dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby. Obyvatelé regionu novou stavbu podporují.

(vž)