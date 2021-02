Ilustrační FOTO - Haló noviny

Moskva si nenechá mluvit do vnitřních věcí

Moskva je připravena přerušit vztahy s Evropskou unií, pokud sedmadvacítka uvalí na Rusko sankce, řekl 12. února ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru, jehož část je umístěna na webových stránkách ruské diplomacie.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov upřesnil: »Význam je ten, že to nechceme. Chceme rozvíjet vztahy s Evropskou unií. Ale jestli se EU vydá touto cestou (sankcí), tak potom ano, budeme připraveni.«

List Kommersant tomu uvedl, že vlastně nejde o nic dramatického, jenom se Rusko důrazně ohradilo proti vnějšímu zasahování do vnitřních věcí země. To jest proti zasahování do ruského zákonodárství a soudnictví.

Bylo to nejdůraznější ohrazení od 90. let minulého století, kdy Rusko jednalo s EU o Smlouvě o partnerství a spolupráci. Jeden z článků smlouvy předpokládal sblížení zákonodárství Ruska a EU. Už na počátku tohoto století článek upadl v zapomenutí, Evropská unie se ho nyní snaží vzkřísit, to ale nejde, dávný dokument je skutečně překonán. Navíc přerušení styků s EU není možné, řek listu Dmitrij Suslov, zástupce ředitele Rady pro vnější a obrannou politiku Ruské federace. Uvádí tři důvody:

Rusko nadále povede jednání s oborovými institucemi ERU v otázkách rybolovu, zemědělství, sanitární spolupráce, ale i dalších věcech, kde má Unie pravomoci jako celek.

Rusko se bude dál zajímat o mezinárodní otázky, které považuje z prioritní, například o jadernou smlouvu s Íránem. To by bez konzultací s EU nešlo.

Konečně to, co zbylo ze Smlouvy o partnerství a spolupráci a je v zájmu Ruska musí být průběžně projednáváno, například dodržování práv občanů Ruska pracujících v zemích EU.

Většina Rusů Alexeje Navalného vnímá především jako jednoho z »těch nových mocných«, nadutého sobce, který se neštítí krást peníze ve velkém. FOTO - Wikimedia commons

Takže dialog podle Suslova přerušen nebude, snad na čas minimalizován. Sankce podle vědce přijdou a ruská diplomacie se o reakci na ně bude snažit oživením styků s rozhodujícími členy EU. Brusel nemá pravomocí tolik, většina jich zůstává pod národní kontrolou, pro vnější politiku jsou podle Suslova důležité Francie a Německo. I když jejich vzájemné vztahy občas vykážou »mráčky« vcelku dodržují dohodnutou společnou politiku. A ta může být v řadě oblastí rozhodující, například garanty Minských dohod jsou právě Francie a Německo, nikoli EU jako celek. Z logiky věci tedy vyplývá, že konzultace Ruska s Francií a Německem mají plné opodstatnění. Navíc v posledních patnácti letech se vztahy EU s Ruskem postupně zhoršovaly, jak především Evropský parlament stále více ovládli křičící pravicoví radikálové, zatímco například vztahy s Německem, odkud mimochodem nejkřiklavější část těchto poslanců pochází, se dařilo držet na solidní úrovni.

Je možné, že radikalismus s EU tentokrát vezme vrch. Někteří křiklouni už útočí na Francii a Německo, že příliš ustupují Rusku v takzvaném normandském formátu, tedy v Minských dohodách. Pak by ale šlo o signál nejen pro Rusko, ale hlavně pro Brusel, Berlín a Paříž.

Proč ho vůbec vybrali?

Ruská média v četných rozborech a komentářích naprosto nechápou, proč si Brusel vybral právě Alexeje Navalného a označuje ho za »nejsilnějšího protivníka Vladimira Putina«. Možná tím ovlivní voliče uvnitř Unie, v Rusku ale ne. I po západní kampani a pokusech přenést ji do Ruska polovina Rusů o Navalném neslyšela, nepřikládá mu váhu. Navalnyj se stal populární v akademických kruzích, což je malá výlučná část obyvatel. Navíc část, která s nostalgií vzpomíná na 90. léta v Rusku jako na roky bezbřehé svobody. Nicméně většina Rusů má na konec minulého století vzpomínku jako na hořké národní ponížení a Navalného vnímá především jako jednoho z »těch nových mocných«, nadutého sobce, který se neštítí krást peníze ve velkém. S tím, že peníze »nevnímá«, Nicméně většina Rusů má na konec minulého století vzpomínku jako na hořké národní ponížení a Navalného vnímá především jako jednoho z »těch nových mocných«, nadutého sobce, který se neštítí krást peníze ve velkém. to by prý bylo »pod jeho úroveň«. Typický »nový Rus«, produkt 90. let. Takže důvod, proč si v Evropské unii vybrali zrovna takového člověka k politickému boji, ruská média nechápou. Volí odpověď, že asi nikoho lepšího neměli.

(pe)