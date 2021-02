Ilustrační FOTO - Pixabay

Další rána pro EU, dodávky se snižují

Farmaceutická společnost AstraZeneca doručí do Evropské unie ve druhém čtvrtletí méně než polovinu původně přislíbených dávek své vakcíny proti COVID-19. Podle agentury Reuters to společnost sdělila unijním činitelům.

AstraZeneca zprávu nepopřela, v úterý večer však prohlásila, že usiluje o zvýšení výrobních kapacit, aby stihla doručit slíbených 180 milionů dávek. AstraZeneca měla problémy s dodávkami již v prvním čtvrtletí letošního roku. Podle Reuters by nové zprávy o zpoždění distribuce mohly ohrozit cíl EU, kterým je naočkovat 70 % populace do konce léta. Mluvčí EU ale uvedl, že blok prý má dostatečné množství dávek ke splnění vytyčených očkovacích cílů i v případě, že AstraZeneca skutečně svůj závazek ve druhém čtvrtletí nedodrží.

Zdroj z EU řekl Reuters, že britsko-švédská firma Unii při uzavřených schůzkách sdělila, že ve druhém čtvrtletí doručí méně než 90 milionů dávek. Podle uniklé smlouvy mezi firmou AstraZeneca a evropskou sedmadvacítkou se přitom firma zavázala, že jich za toto období doručí dvakrát tolik.

Unijní zdroje agentuře Reuters sdělily, že AstraZeneca doručí do EU za první čtvrtletí asi 40 milionů dávek, což je méně než polovina slíbených 90 milionů. Kolem 30 milionů dávek měla firma doručit již na konci loňského roku, z těch však nedoručila žádné, protože její preparát v té době nebyl schválen evropskými regulačními úřady. AstraZeneca tak podle současných vyhlídek doručí do konce června do EU asi 130 milionů dávek, tedy znatelně méně, než původně slíbených 300 milionů.

Maďaři si poradili

Maďarsko začalo jako první země EU očkovat vakcínou od čínského výrobce Sinopharm, která zatím nemá souhlas unijních institucí. Informoval o tom maďarský premiér Viktor Orbán. Podobný krok už maďarská vláda učinila předminulý týden s ruskou látkou Sputnik V. Premiér nicméně upozornil, že vzhledem k situaci ještě není možné uvolnit protikoronavirové restrikce.

»Je to důležitý den, protože začínáme očkování čínskými vakcínami,« uvedl Orbán ve videu, jež zveřejnil na svém facebookovém účtu.

»Situace není lehká, i když máme dobrou zprávu, že přišlo mnoho vakcín a počet naočkovaných lidí vzroste,« řekl také Orbán na facebookovém videu. Upozornil, že »ještě není možné mluvit o žádném uvolnění«.

Konečně začal COVAX

Západoafrická Ghana dostala jako první země na světě vakcíny z programu COVAX zřízenému pro chudší státy. Bylo tam dodáno 600 000 dávek vakcíny britsko-švédské firmy AstraZeneca. Zásilka zprostředkovaná Dětským fondem OSN UNICEF dorazila z Bombaje na letiště v Akkře brzo ráno. Ghana patří k 92 zemím zapsaným do programu COVAX. Světová zdravotnická organizace (WHO) a UNICEF k dodávce do Ghany ve společném prohlášení uvedly, že jde o významný krok na cestě, jak pandemii ukončit. Ghana dostala vakcíny vyrobené v Indii a podle UNICEF a WHO začíná v Ghaně největší operace distribuce vakcín v dějinách. Z programu COVAX se mají letos po celém světě distribuovat dvě miliardy očkovacích dávek.

