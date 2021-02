Ilustrační FOTO - Pixabay

Co přineslo zmrazení nájmů v Berlíně

Zmrazení nájmů v Berlíně skutečně omezilo jejich růst, ale zároveň snížilo i nabídku nájemních bytů ve městě. Ukázal to průzkum, jehož výsledky zveřejnil mnichovský institut Ifo. S opatřením, které vstoupilo v platnost přesně před rokem, je radnice spokojená, realitní sektor si ale pochopitelně stěžuje na nižší příjmy a omezuje investice.

Napsal o tom týdeník Der Spiegel. V Berlíně, který přitahuje jak německé, tak zahraniční realitní investory, rostly ceny nájmů po léta výrazně rychleji než jinde v zemi. Podle výpočtů Ústředního výboru pro nemovitosti (ZIA) stoupla výše nově uzavíraných nájmů mezi lety 2013 a 2017 o 27 procent, i když se zatím nedostaly na úroveň Mnichova nebo Frankfurtu nad Mohanem. Za posledních deset let před zmrazením nájmů se pak ceny zvýšily zhruba o 90 %.

Institut Ifo nyní porovnal německé hlavní město s jinými německými metropolemi nad 500 000 obyvatel a zjistil, že kupní ceny bytů i ceny nájmů v Berlíně rostly v uvedeném období pomaleji než v jiných částech Německa.

»Tempo růstu kupních cen v Berlíně bylo od třetího čtvrtletí roku 2020 o pět až devět procentních bodů nižší než u kontrolní skupiny,« řekl prezident Ifo Clemens Fuest, který je jedním ze spoluautorů studie. Dodal ale, že ještě více než v kontrolní skupině stouply nájemní ceny v těch berlínských bytech, kterých se opatření netýká.

Nabídky nájmů v regulované části berlínského trhu prořídly. Naopak nabídek v neregulované části trhu přibylo více než v jiných zkoumaných německých městech. Ifo porovnával nabídkové ceny, nikoli skutečné smluvní ceny.

Zákon je v rámci celé země jedinečný a podle Spiegelu asi největší státní intervencí na trhu s bydlením od konce socialismu. Nájemné ve zhruba 1,5 milionu berlínských bytů nejprve zpětně zmrazil na úrovni z června 2019. Od roku 2022 mohou ceny znovu stoupat, ale ročně nejvýše o 1,3 %.

Zastupitelstvem, v němž měla většinu koalice Levice (Die Linke), sociální demokracie (SPD) a Zelených, návrh prošel v poměru 85 ku 64 hlasům. Podle berlínského senátora Sebastiana Scheela ze strany Levice, který se v zastupitelstvu zabývá bydlením, se velká většina pronajímatelů nařízením řídí. Těm, co by je chtěli obcházet, vzkazuje, že pokuta může činit až půl milionu eur (téměř 13 mil. Kč).

Podle Scheela ceny nájmů v Berlíně dokonce klesly. To u nově uzavíraných smluv potvrzuje i předseda berlínského svazu nájemníků Reiner Wild a mluví v této souvislosti o »požehnání«.

Jiného názoru je pochopitelně berlínsko-braniborské sdružení soukromých, firemních a družstevních podnikatelů v bytových realitách (BBU). To odhaduje, že jeho členové přijdou na příjmech za pět let, kdy má zákon platit, o 900 mil eur. Pokles investic do výstavby, modernizace a ochrany klimatu pak v jeho důsledku vyčíslil na 4,5 miliardy eur.

Kritici zákona podali stížnost ke spolkovému ústavnímu soudu v Karlsruhe. Termín vynesení rozsudku zatím není znám.

(ici)